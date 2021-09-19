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Британцы испугались голода и холода без российского газа
Британцы испугались голода и холода без российского газа - РИА Новости, 19.09.2021
Британцы испугались голода и холода без российского газа
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали обещания властей о том, что этой зимой в стране не будет дефицита электроэнергии, несмотря на высокие цены на газ. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:24
2021-09-19T17:24
в мире
великобритания
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали обещания властей о том, что этой зимой в стране не будет дефицита электроэнергии, несмотря на высокие цены на газ.Ранее министр по делам бизнеса Квази Квартенг заявил, что королевство не столкнется с недостатком электричества. Он пояснил, что "не ожидает никаких экстремальных ситуаций с поставками этой зимой". В то же время Daily Mail пишет, что на прошлой неделе цены на электроэнергию превысили средние показатели для этого времени года в 11 раз. Также в статье звучат обвинения в манипулировании рынком в адрес "Газпрома", что может привести к срыву восстановления британской экономики и сбоям в поставках продовольствия.Кроме того, экс-глава Управления рынков газа и электроэнергии Великобритании Дермот Нолан предупредил, что страна может столкнуться с высокими ценами на электричество до конца этого года.Читатели издания выразили недоверие властям, а также раскритиковали политику страны в отношении России."Мы уже успели убедиться на своем опыте, что "никаких больше локдаунов" на самом деле значит, что будут новые локдауны. Поскольку нас теперь уверяют, что никаких отключений электроэнергии не будет, нам уже нужно запасаться свечками и едой", — написал Muskerhound."Запад много лет сознательно изолировал Россию, и это оказалось гигантским стратегическим просчетом", — прокомментировал chris bangkok.Он подчеркнул, что Западу следовало выстраивать стратегическое партнерство с Москвой, а не отталкивать ее, чтобы она развивала отношения с Пекином."Мы сделали все возможное, чтобы превратить Россию во врага, без всяких причин затягивая холодную войну", — согласился с ним Scott4197.По его мнению, Британия делает все, чтобы развязать войну еще и с Китаем, и в этом виноваты США.Некоторые пользователи заявили, что Россия не виновата в сложившейся в королевстве ситуации."Десятилетиями правительства одно за другим уклонялись от решения вопроса выработки электроэнергии в нашей стране, и теперь мы зависим от благоволения других европейских стран", — уверен Hannibal Brooks."Брексит наносит стране больше вреда. У правительства Соединенного Королевства было пять лет на то, чтобы подготовиться, но оно не предприняло никаких попыток обеспечить себе поставки энергоресурсов", — написал Joe.Он выразил мнение, что британские власти могли начать добывать газ на собственном шельфе, но не сделали этого. Пользователь также обвинил их в некомпетентности."Очень скоро мы ощутим на себе Брексит в полной мере — обратно в 1970-е и к отключениям электроэнергии", — подытожил он."Германия дала зеленый свет на строительство "Северного потока — 2", это она виновата, а не Россия", — считает stalks2020.При этом он заявил, что теперь Россия будет зависеть от Европы, а не наоборот."Мы знали, что так будет, и все равно сделали это", — написал King Rollo.Он призвал инвестировать в развитие энергетики в Британии, а не покупать поезда, чтобы быстрее перемещаться по небольшой по площади стране."Давайте перестанем опираться на Россию и Францию в вопросе энергоресурсов. Эти две страны уже продемонстрировали, что они готовы использовать энергоресурсы против нас", — добавил он.John Merrick Jr заявил, что в сложившейся ситуации виноваты сырьевые брокеры в Британии."Кроме того, в прошлом месяце правительство позволило энергетическим компаниям повысить цены. Все это превращает статью в насмешку", — написал он."Это был вовсе не "Газпром", это особенности ситуации на рынке", — уверен Darren.По его мнению, запуск "Северного потока — 2" должен был привести к снижению цен, но американское вмешательство привнесло панику на рынке.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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60
в мире, великобритания, газпром, северный поток — 2
17:24 19.09.2021
 
Британцы испугались голода и холода без российского газа

Читатели Daily Mail испугались голода и холода без российского газа

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели газеты Daily Mail раскритиковали обещания властей о том, что этой зимой в стране не будет дефицита электроэнергии, несмотря на высокие цены на газ.
Ранее министр по делам бизнеса Квази Квартенг заявил, что королевство не столкнется с недостатком электричества. Он пояснил, что "не ожидает никаких экстремальных ситуаций с поставками этой зимой". В то же время Daily Mail пишет, что на прошлой неделе цены на электроэнергию превысили средние показатели для этого времени года в 11 раз. Также в статье звучат обвинения в манипулировании рынком в адрес "Газпрома", что может привести к срыву восстановления британской экономики и сбоям в поставках продовольствия.
Кроме того, экс-глава Управления рынков газа и электроэнергии Великобритании Дермот Нолан предупредил, что страна может столкнуться с высокими ценами на электричество до конца этого года.
Читатели издания выразили недоверие властям, а также раскритиковали политику страны в отношении России.
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"Мы уже успели убедиться на своем опыте, что "никаких больше локдаунов" на самом деле значит, что будут новые локдауны. Поскольку нас теперь уверяют, что никаких отключений электроэнергии не будет, нам уже нужно запасаться свечками и едой", — написал Muskerhound.
"Запад много лет сознательно изолировал Россию, и это оказалось гигантским стратегическим просчетом", — прокомментировал chris bangkok.
Он подчеркнул, что Западу следовало выстраивать стратегическое партнерство с Москвой, а не отталкивать ее, чтобы она развивала отношения с Пекином.
"Мы сделали все возможное, чтобы превратить Россию во врага, без всяких причин затягивая холодную войну", — согласился с ним Scott4197.
По его мнению, Британия делает все, чтобы развязать войну еще и с Китаем, и в этом виноваты США.
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Некоторые пользователи заявили, что Россия не виновата в сложившейся в королевстве ситуации.
"Десятилетиями правительства одно за другим уклонялись от решения вопроса выработки электроэнергии в нашей стране, и теперь мы зависим от благоволения других европейских стран", — уверен Hannibal Brooks.
"Брексит наносит стране больше вреда. У правительства Соединенного Королевства было пять лет на то, чтобы подготовиться, но оно не предприняло никаких попыток обеспечить себе поставки энергоресурсов", — написал Joe.
Он выразил мнение, что британские власти могли начать добывать газ на собственном шельфе, но не сделали этого. Пользователь также обвинил их в некомпетентности.
"Очень скоро мы ощутим на себе Брексит в полной мере — обратно в 1970-е и к отключениям электроэнергии", — подытожил он.
"Германия дала зеленый свет на строительство "Северного потока — 2", это она виновата, а не Россия", — считает stalks2020.
При этом он заявил, что теперь Россия будет зависеть от Европы, а не наоборот.
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"Мы знали, что так будет, и все равно сделали это", — написал King Rollo.
Он призвал инвестировать в развитие энергетики в Британии, а не покупать поезда, чтобы быстрее перемещаться по небольшой по площади стране.
"Давайте перестанем опираться на Россию и Францию в вопросе энергоресурсов. Эти две страны уже продемонстрировали, что они готовы использовать энергоресурсы против нас", — добавил он.
John Merrick Jr заявил, что в сложившейся ситуации виноваты сырьевые брокеры в Британии.
"Кроме того, в прошлом месяце правительство позволило энергетическим компаниям повысить цены. Все это превращает статью в насмешку", — написал он.
"Это был вовсе не "Газпром", это особенности ситуации на рынке", — уверен Darren.
По его мнению, запуск "Северного потока — 2" должен был привести к снижению цен, но американское вмешательство привнесло панику на рынке.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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