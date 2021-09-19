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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/belorussiya-1750780297.html
В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
Около 9 тысяч россиян уже проголосовали в Белоруссии на выборах в Госдуму с 17 сентября, сообщил в воскресенье посол РФ в республике Евгений Лукьянов. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:21
2021-09-19T13:21
выборы в государственную думу
в мире
белоруссия
госдума рф
россия
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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Около 9 тысяч россиян уже проголосовали в Белоруссии на выборах в Госдуму с 17 сентября, сообщил в воскресенье посол РФ в республике Евгений Лукьянов.Ранее Лукьянов оценивал, что в период выборов в российский парламент на белорусской территории могут находиться порядка 100 тысяч россиян. В Белоруссии в воскресенье работает восемь избирательных участков: в Минске, Бресте, Островце, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве и Бобруйске, время голосования – с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с московским)."К настоящему моменту (с 17 сентября - ред.)... порядка 9 тысяч человек проголосовали на всех участках, которые работают в Республике Беларусь. Это, на мой взгляд, достаточно динамично", - сказал Лукьянов журналистам.При этом дипломат отметил, что в посольстве не располагают информацией о каких-либо инцидентах на избирательных участках в Белоруссии."Все идет штатно, спокойно, в рамках избирательного закона. Наблюдатели присутствуют на участках. Нам претензии они не высказывали, и граждане, которые принимают участие, также никаких негативных комментариев к настоящему времени не сделали", - сказал посол.На участке, образованном в посольстве РФ в Минске, соблюдаются антиковидные меры, передает корреспондент РИА Новости. Все присутствующие соблюдают масочный режим. Избиратели приходят на участок в том числе с детьми.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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в мире, белоруссия, госдума рф, россия
13:21 19.09.2021
 
В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму

Посол Лукьянов: в Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в посольстве России в Минске
Женщина голосует на выборах депутатов Государственной Думы РФ на избирательном участке в посольстве России в Минске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 19 сен - РИА Новости. Около 9 тысяч россиян уже проголосовали в Белоруссии на выборах в Госдуму с 17 сентября, сообщил в воскресенье посол РФ в республике Евгений Лукьянов.
Ранее Лукьянов оценивал, что в период выборов в российский парламент на белорусской территории могут находиться порядка 100 тысяч россиян. В Белоруссии в воскресенье работает восемь избирательных участков: в Минске, Бресте, Островце, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве и Бобруйске, время голосования – с 8.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с московским).
"К настоящему моменту (с 17 сентября - ред.)... порядка 9 тысяч человек проголосовали на всех участках, которые работают в Республике Беларусь. Это, на мой взгляд, достаточно динамично", - сказал Лукьянов журналистам.
При этом дипломат отметил, что в посольстве не располагают информацией о каких-либо инцидентах на избирательных участках в Белоруссии.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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"Все идет штатно, спокойно, в рамках избирательного закона. Наблюдатели присутствуют на участках. Нам претензии они не высказывали, и граждане, которые принимают участие, также никаких негативных комментариев к настоящему времени не сделали", - сказал посол.
На участке, образованном в посольстве РФ в Минске, соблюдаются антиковидные меры, передает корреспондент РИА Новости. Все присутствующие соблюдают масочный режим. Избиратели приходят на участок в том числе с детьми.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Подготовка избирательного участка для голосования на выборах в Госдуму - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 08:00
"Явное вмешательство". Голосование станет самым напряженным для ЦИК
 
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