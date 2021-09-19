https://ria.ru/20210919/avstriya-1750797330.html

На выборах в Госдуму в Австрии проголосовали более 200 россиян

На выборах в Госдуму в Австрии проголосовали более 200 россиян - РИА Новости, 19.09.2021

На выборах в Госдуму в Австрии проголосовали более 200 россиян

Более 200 россиян проголосовали на выборах в Госдуму ФС РФ на избирательных участках в Австрии, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Вене. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:56

2021-09-19T14:56

2021-09-19T14:56

выборы в государственную думу

выборы

австрия

зальцбург (город)

госдума рф

выборы в государственную думу

дмитрий любинский

россия

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ВЕНА, 19 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Более 200 россиян проголосовали на выборах в Госдуму ФС РФ на избирательных участках в Австрии, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Вене."По состоянию на 12 часов (13.00 мск - ред.) в Австрии на двух участках на выборах проголосовало 232 человека", - сообщили в посольстве.Голосование проходит в посольстве в Вене и в генеральном консульстве в Зальцбурге. Посол России Дмитрий Любинский уже отдал свой голос.Для участия в голосовании необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ. Избирательные участки будут открыты до 20.00 по Вене (21.00 мск).Голосование на выборах в Госдуму ФС РФ проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.

австрия

зальцбург (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, австрия, зальцбург (город), госдума рф, выборы в государственную думу, дмитрий любинский, россия