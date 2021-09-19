https://ria.ru/20210919/altay-1750785957.html

На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней

На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней - РИА Новости, 19.09.2021

На Алтае признали недействительными более 90 бюллетеней

Более 90 избирательных бюллетеней признали недействительными в Алтайском крае из-за нарушения процедуры голосования вне помещения, сообщила журналистам... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:57

2021-09-19T13:57

2021-09-19T13:57

выборы в государственную думу

политика

белокуриха

алтайский край

госдума рф

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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Более 90 избирательных бюллетеней признали недействительными в Алтайском крае из-за нарушения процедуры голосования вне помещения, сообщила журналистам председатель избиркома региона Ирина Акимова."Решением участковый избирательной комиссии 177, которая работает на площадке Ленинского района, 94 бюллетеня, использованные для голосования вне помещения, которые находились в соответствующей переносной урне… были признаны недействительными в связи с нарушением процедуры голосования вне помещения со стороны тех членов комиссии, которые эту процедуру осуществляли", - сказала Акимова.Она уточнила, что это практически единственное нарушение на участке и оно не повлечет за собой признание всех результатов выборов этой УИК недействительными.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. В Алтайском крае помимо думских проходят выборы депутатов Алтайского краевого заксобрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах идут выборы в районные или городские собрания депутатов - в частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также по краю повсеместно проходят довыборы в местные сельские советы. Всего на Алтае работают 1793 избирательных участков, в списках которых - почти 1 миллион 793 тысячи избирателей.

https://ria.ru/20210919/vbrosy-1750773761.html

белокуриха

алтайский край

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политика, белокуриха, алтайский край, госдума рф