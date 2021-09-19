https://ria.ru/20210919/afganistan-1750813204.html

Талибы заявили, что не против школьного образования для девочек

Талибы заявили, что не против школьного образования для девочек - РИА Новости, 19.09.2021

Талибы заявили, что не против школьного образования для девочек

Движение "Талибан"* не против того, чтобы девочки ходили в школу, однако для них еще предстоит создать безопасную среду и обеспечить безопасный транспорт,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:38

2021-09-19T16:38

2021-09-19T16:38

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

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талибан

афганистан

россия

мохаммад хасан ахунд

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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* не против того, чтобы девочки ходили в школу, однако для них еще предстоит создать безопасную среду и обеспечить безопасный транспорт, заявил представитель движения Забиулла Муджахид."Мы не против школьного образования для девочек, но мы еще работаем над механизмами, которые обеспечат посещение школы. Нужно гарантировать безопасный транспорт, безопасную среду. При прошлом правительстве этого не было. И вы видите, что сейчас девушки продолжают обучение в университетах. Там транспорт достаточно безопасен", - сказал он в интервью изданию Spiegel.По его словам, будет создан специальный комитет, который займется вопросом создания такой безопасной среды для девочек и женщин во всех сферах, включая образование и трудовую деятельность.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750628163.html

https://ria.ru/20210913/shariat-1749810164.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд