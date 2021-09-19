https://ria.ru/20210919/abkhaziya-1750779426.html

В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму

В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму

Почти 4,4 тысячи человек проголосовали в Абхазии на выборах в Госдуму России к 12:00 (совпадает с мск), сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:16

2021-09-19T13:16

2021-09-19T13:16

выборы в государственную думу

политика

в мире

сухум

абхазия

госдума рф

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СУХУМ, 19 сен - РИА Новости. Почти 4,4 тысячи человек проголосовали в Абхазии на выборах в Госдуму России к 12:00 (совпадает с мск), сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике.В Абхазии открыты девять избирательных участков на выборах в Госдуму. Два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале."К двенадцати часам дня проголосовали 4383 человека", - сказал представитель дипмиссии.Голосование на думских и иных выборах проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/bzhaniya-1750774798.html

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политика, в мире, сухум, абхазия, госдума рф