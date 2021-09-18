https://ria.ru/20210918/zapad-1750707779.html
Сенатор: Запад при освещении выборов в России опирается на полуправду
Сенатор: Запад при освещении выборов в России опирается на полуправду - РИА Новости, 18.09.2021
Сенатор: Запад при освещении выборов в России опирается на полуправду
Западные СМИ в рамках кампании по очернению российских выборов раздувают масштабы мелких нарушений, не влияющих на ход голосования, заявила член комиссии... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T19:30
2021-09-18T19:30
2021-09-18T19:30
выборы в государственную думу
сша
елена афанасьева
госдума рф
"голос"
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Западные СМИ в рамках кампании по очернению российских выборов раздувают масштабы мелких нарушений, не влияющих на ход голосования, заявила член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Елена Афанасьева."Берут информацию о незначительном нарушении, никак не влияющем на исход голосования, сдабривают ее мнением своих ставленников и неоправданно раздувают", - сказала сенатор.Она считает, что через попытки дискредитировать российские выборы ряд стран хочет оправдать собственное намерение не признавать итоги голосования."В западных СМИ запущена массированная кампания по очернению голосования. Как и предупреждала комиссия, в своих информационных атаках на выборы в Государственную Думу Запад опирается на полуправду и материалы иноагентов", - сказала политик, ее слова цитирует телеграмм-канал комиссии.Сенатор отметила, что "показательный пример такой схемы демонстрирует англоязычная версия "Радио Свобода"*. "В материале от 18 сентября спонсируемый правительством США ресурс сообщил "о крупных нарушениях и фальсификациях". Эти безосновательные заявления были сделаны со ссылкой на признанное иноагентом движение "Голос"**, - сказала политик.По ее словам, "на Западе отрабатывают придуманный задолго до начала наших выборов сценарий".Законодатель подчеркнула, что усилия Запада напрасны. "Легитимность и результаты выборов в Российской федерации определяются исключительно гражданами нашей страны", - заключила парламентарий.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.* СМИ, признанное иноагентом в России** Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210917/smi-inoagenty-1750510675.html
https://ria.ru/20210909/vybory-1749429801.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, елена афанасьева, госдума рф, "голос", россия
Сенатор: Запад при освещении выборов в России опирается на полуправду
Сенатор Афанасьева: западные СМИ при освещении выборов в России опираются на полуправду
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Западные СМИ в рамках кампании по очернению российских выборов раздувают масштабы мелких нарушений, не влияющих на ход голосования, заявила член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Елена Афанасьева
.
"Берут информацию о незначительном нарушении, никак не влияющем на исход голосования, сдабривают ее мнением своих ставленников и неоправданно раздувают", - сказала сенатор.
Она считает, что через попытки дискредитировать российские выборы ряд стран хочет оправдать собственное намерение не признавать итоги голосования.
"В западных СМИ запущена массированная кампания по очернению голосования. Как и предупреждала комиссия, в своих информационных атаках на выборы в Государственную Думу Запад опирается на полуправду и материалы иноагентов", - сказала политик, ее слова цитирует телеграмм-канал комиссии.
Сенатор отметила, что "показательный пример такой схемы демонстрирует англоязычная версия "Радио Свобода"*. "В материале от 18 сентября спонсируемый правительством США
ресурс сообщил "о крупных нарушениях и фальсификациях". Эти безосновательные заявления были сделаны со ссылкой на признанное иноагентом движение "Голос
"**, - сказала политик.
По ее словам, "на Западе отрабатывают придуманный задолго до начала наших выборов сценарий".
Законодатель подчеркнула, что усилия Запада напрасны. "Легитимность и результаты выборов в Российской федерации
определяются исключительно гражданами нашей страны", - заключила парламентарий.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума
избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
* СМИ, признанное иноагентом в России
** Организация, выполняющая функции иноагента