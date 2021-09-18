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На выборах в Татарстане явка во второй день превысила 57 процентов

На выборах в Татарстане явка во второй день превысила 57 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

На выборах в Татарстане явка во второй день превысила 57 процентов

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане во второй день голосования составила 57,5%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T22:32

2021-09-18T22:32

2021-09-18T22:32

республика татарстан

политика

выборы

республика татарстан (татарстан)

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россия

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КАЗАНЬ, 18 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане во второй день голосования составила 57,5%, сообщил председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.В России в пятницу стартовало голосование на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, голосование в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований."По уточненным данным… сегодня 57,5% избирателей Татарстана проголосовали", - сказал Кондратьев журналистам.При этом он уточнил, что система ГАС "Выборы" продолжает принимать данные, и эта цифра может быть уточнена. По итогам первого дня голосования явка в Татарстане составляла 32,1%.Глава ЦИК Татарстана отметил, что в целом голосование в республике походит в штатном режиме, жалоб на нарушения избирательного законодательства, влияющих на ход голосования, в ЦИК региона не поступало. Есть отдельные обращения со стороны наблюдателей и представителей кандидатов, по всем ним незамедлительно проводятся проверки, в том числе с выездом. Таких выездов в субботу, по словам Кондратьева, стало значительно меньше.По информации Кондратьева, в субботу в республике активно работала миссия международных наблюдателей стран СНГ, эксперты из Германии, Сирии. По его словам, иностранные наблюдатели отметили уровень организации проведения выборов, антиковидные меры, серьёзную профессиональную комиссию членов избирательных комиссий. Всего за ходом голосования на избирательных участках в Татарстане наблюдали более 16 тысяч наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдатели от Общественной палаты Татарстана.В Татарстане, по данным на 1 июля 2021 года, активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, республика татарстан (татарстан), госдума рф, выборы в государственную думу, россия