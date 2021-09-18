https://ria.ru/20210918/yavka-1750714746.html

Явка на выборах в Подмосковье превысила 26 процентов

Явка на выборах в Подмосковье превысила 26 процентов - РИА Новости, 18.09.2021

Явка на выборах в Подмосковье превысила 26 процентов

Явка избирателей на выборах в Госдуму и Московскую областную думу в Подмосковье составила 26,08% по данным на 18.00 второго дня голосования, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T20:35

2021-09-18T20:35

2021-09-18T20:35

выборы в государственную думу

политика

выборы

московская область (подмосковье)

московская областная дума

госдума рф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750699578_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_c0483b9949bf636d6a6f9d87b1d4d690.jpg

ОДИНЦОВО (Московская область), 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму и Московскую областную думу в Подмосковье составила 26,08% по данным на 18.00 второго дня голосования, сообщил РИА Новости председатель Мособлизбиркома Илья Березкин."На 18.00 - 26,08%", - сказал Березкин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, московская область (подмосковье), московская областная дума, госдума рф, выборы в государственную думу