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Явка на выборах в Подмосковье превысила 26 процентов
Явка на выборах в Подмосковье превысила 26 процентов - РИА Новости, 18.09.2021
Явка на выборах в Подмосковье превысила 26 процентов
Явка избирателей на выборах в Госдуму и Московскую областную думу в Подмосковье составила 26,08% по данным на 18.00 второго дня голосования, сообщил РИА Новости РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T20:35
2021-09-18T20:35
2021-09-18T20:35
выборы в государственную думу
политика
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московская область (подмосковье)
московская областная дума
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выборы в государственную думу
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ОДИНЦОВО (Московская область), 18 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму и Московскую областную думу в Подмосковье составила 26,08% по данным на 18.00 второго дня голосования, сообщил РИА Новости председатель Мособлизбиркома Илья Березкин."На 18.00 - 26,08%", - сказал Березкин.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, выборы, московская область (подмосковье), московская областная дума, госдума рф, выборы в государственную думу
Явка на выборах в Подмосковье превысила 26 процентов
Явка на выборах в Госдуму и Мособлдуму в Подмосковье составила 26,08 процента на 18.00