https://ria.ru/20210918/vybory-1750699943.html

Избирком Алтая опроверг информацию о пронесенном на участок сейфе

Избирком Алтая опроверг информацию о пронесенном на участок сейфе - РИА Новости, 18.09.2021

Избирком Алтая опроверг информацию о пронесенном на участок сейфе

Избирком Республики Алтай не нашел подтверждения сообщениям в соцсетях о сейфе, который якобы пронесли на избирательный участок в Кош-Агачском районе, сообщили... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T17:57

2021-09-18T17:57

2021-09-18T17:57

выборы в государственную думу

происшествия

кош-агачский район

республика алтай

кпрф

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БАРНАУЛ, 18 сен - РИА Новости. Избирком Республики Алтай не нашел подтверждения сообщениям в соцсетях о сейфе, который якобы пронесли на избирательный участок в Кош-Агачском районе, сообщили РИА Новости в комиссии.О предполагаемом нарушении заявили представители КПРФ. Они во время наблюдения за участком в Кош-Агачском районе уже после его закрытия увидели, как председатель УИК вместе с мужем якобы пытается занести в помещение сейф."Избирательная комиссия Республики Алтай… провела проверку. По итогам проверки, в том числе в результате подробного исследования видеозаписей с видеокамер, установленных в помещении для голосования, факт нарушения не подтвердился", - рассказали в избиркоме.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750698549.html

кош-агачский район

республика алтай

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происшествия, кош-агачский район, республика алтай, кпрф