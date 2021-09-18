https://ria.ru/20210918/vybory-1750695235.html

Избирком Курской области не зафиксировал жалоб на онлайн-голосование

Избирком Курской области не зафиксировал жалоб на онлайн-голосование - РИА Новости, 18.09.2021

Избирком Курской области не зафиксировал жалоб на онлайн-голосование

Жалоб на проблемы с электронным голосованием от зарегистрировавшихся на него избирателей в Курской области не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:49

2021-09-18T16:49

2021-09-18T16:49

выборы в государственную думу

политика

курская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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ВОРОНЕЖ, 18 сен - РИА Новости. Жалоб на проблемы с электронным голосованием от зарегистрировавшихся на него избирателей в Курской области не зафиксировано, сообщил РИА Новости представитель областного избиркома.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в ряде регионов РФ, в том числе в Курской области. В регионе, где также идут выборы в областную думу, в списки участников дистанционного электронного голосования включены 50 580 человек."Ни одного обращения на какой-то недоступ, невозможность доступа или какое-то ограничение в этой части нет. На сегодняшний момент технических сбоев также не зафиксировано, все работает штатно со вчерашнего дня", - сказал представитель избиркома.В Курской области явка среди избирателей, которые зарегистрировались на дистанционное электронное голосование, составляет 77,93%.В регионе, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.

https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750692773.html

https://ria.ru/20210918/zhaloby-1750669473.html

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политика, курская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия