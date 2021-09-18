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Выборы депутатов Госдумы, законодательных органов и глав субъектов федерации в России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/vybory-1750676984.html
Более 380 иностранных экспертов следят за выборами в центрах наблюдения
Более 380 иностранных экспертов следят за выборами в центрах наблюдения - РИА Новости, 18.09.2021
Более 380 иностранных экспертов следят за выборами в центрах наблюдения
Более 380 международных наблюдателей и экспертов следят за ходом голосования в РФ на площадках центров общественного наблюдения, сообщил председатель... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T14:38
2021-09-18T14:49
выборы в государственную думу
общество
россия
политика
севастополь
москва
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 380 международных наблюдателей и экспертов следят за ходом голосования в РФ на площадках центров общественного наблюдения, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."К нам подключаются и зарубежные наблюдатели, они находятся в общественных центрах, штабах и на избирательных участках… 383 международных наблюдателей и эксперта из 80 стран мира, они (присутствуют - ред.) как на наших площадках, так и на площадках центров общественного наблюдения - имеют полный доступ и к контролю за электронным голосованием", - сказал Григорьев на пресс-брифинге в ОП РФ.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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общество, россия, политика, севастополь, москва
14:38 18.09.2021 (обновлено: 14:49 18.09.2021)
 
Более 380 иностранных экспертов следят за выборами в центрах наблюдения

Более 380 иностранных экспертов из 80 стран следят за выборами в центрах наблюдения

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия
Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Центре культуры и досуга села Аскиз в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 380 международных наблюдателей и экспертов следят за ходом голосования в РФ на площадках центров общественного наблюдения, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"К нам подключаются и зарубежные наблюдатели, они находятся в общественных центрах, штабах и на избирательных участках… 383 международных наблюдателей и эксперта из 80 стран мира, они (присутствуют - ред.) как на наших площадках, так и на площадках центров общественного наблюдения - имеют полный доступ и к контролю за электронным голосованием", - сказал Григорьев на пресс-брифинге в ОП РФ.
Избиратель голосует на избирательном участке №254 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в районном Доме культуры села Бея в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 12:26Выборы в Государственную думу
Наблюдатели из 17 стран посетили Центр наблюдения за выборами в Подмосковье
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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