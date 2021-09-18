https://ria.ru/20210918/vybory-1750676984.html

Более 380 иностранных экспертов следят за выборами в центрах наблюдения

Более 380 иностранных экспертов следят за выборами в центрах наблюдения - РИА Новости, 18.09.2021

Более 380 иностранных экспертов следят за выборами в центрах наблюдения

Более 380 международных наблюдателей и экспертов следят за ходом голосования в РФ на площадках центров общественного наблюдения, сообщил председатель... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T14:38

2021-09-18T14:38

2021-09-18T14:49

выборы в государственную думу

общество

россия

политика

севастополь

москва

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 380 международных наблюдателей и экспертов следят за ходом голосования в РФ на площадках центров общественного наблюдения, сообщил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев."К нам подключаются и зарубежные наблюдатели, они находятся в общественных центрах, штабах и на избирательных участках… 383 международных наблюдателей и эксперта из 80 стран мира, они (присутствуют - ред.) как на наших площадках, так и на площадках центров общественного наблюдения - имеют полный доступ и к контролю за электронным голосованием", - сказал Григорьев на пресс-брифинге в ОП РФ.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

https://ria.ru/20210918/vybory-1750664024.html

россия

севастополь

москва

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общество, россия, политика, севастополь, москва