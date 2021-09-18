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В Хабаровском крае проголосовали более 17 процентов избирателей к 15:00
В Хабаровском крае проголосовали более 17 процентов избирателей к 15:00 - РИА Новости, 18.09.2021
В Хабаровском крае проголосовали более 17 процентов избирателей к 15:00
Более 17% избирателей в Хабаровском крае проголосовали к 15.00 (8.00 мск) второго из трех выборных дней за претендентов на кресло парламентариев в Госдуму РФ,... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:23
2021-09-18T10:23
2021-09-18T10:23
выборы в государственную думу
политика
хабаровский край
госдума рф
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ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Более 17% избирателей в Хабаровском крае проголосовали к 15.00 (8.00 мск) второго из трех выборных дней за претендентов на кресло парламентариев в Госдуму РФ, сообщил данные региональный избирком."За губернатора на 15.00 часов (8.00 мск) проголосовали 17,02%, или 163 724 избирателей, а за претендента в Госдуму - 168 639 человек. Это 17,36% от общего числа избирателей", - пояснили в избиркоме края.По данным председателя общественной палаты края Галины Кононенко, в субботу было зарегистрировано более 1240 обращений, еще 14 поступило на телефон горячей линии. Поступали единичные сигналы о не прошитых списках избирателей в первые часы голосования, но все эти факты не нашли подтверждения при посещении членами мобильных групп избирательных участков. Также были обращения о плохой видимости урн через камеры видеонаблюдения, эта техническая неисправность устранена.В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления.
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политика, хабаровский край, госдума рф
В Хабаровском крае проголосовали более 17 процентов избирателей к 15:00
В Хабаровском крае проголосовали более 17 процентов избирателей к 15:00
ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости.
Более 17% избирателей в Хабаровском крае
проголосовали к 15.00 (8.00 мск) второго из трех выборных дней за претендентов на кресло парламентариев в Госдуму РФ
, сообщил данные региональный избирком.
"За губернатора на 15.00 часов (8.00 мск) проголосовали 17,02%, или 163 724 избирателей, а за претендента в Госдуму - 168 639 человек. Это 17,36% от общего числа избирателей", - пояснили в избиркоме края.
По данным председателя общественной палаты края Галины Кононенко, в субботу было зарегистрировано более 1240 обращений, еще 14 поступило на телефон горячей линии. Поступали единичные сигналы о не прошитых списках избирателей в первые часы голосования, но все эти факты не нашли подтверждения при посещении членами мобильных групп избирательных участков. Также были обращения о плохой видимости урн через камеры видеонаблюдения, эта техническая неисправность устранена.
В Хабаровском крае с 17 по 19 сентября проходят парламентские выборы в Госдуму, губернатора, одного депутата регионального парламента, а также представителей органов местного самоуправления.