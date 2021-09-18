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Telegram ограничит работу каналов, связанных с предвыборной агитацией
Telegram ограничит работу каналов, связанных с предвыборной агитацией - РИА Новости, 18.09.2021
Telegram ограничит работу каналов, связанных с предвыборной агитацией
Telegram в России с субботы ограничит функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией, написал в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T00:43
2021-09-18T01:18
политика
технологии
павел дуров
telegram (приложение)
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Telegram в России с субботы ограничит функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией, написал в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.Он напомнил, что в России в связи с окончанием предвыборной кампании и началом самого процесса голосования вступили в силу "дни тишины", когда агитация запрещена. Дуров подчеркнул, что такая практика легитимна, и призвал пользователей Telegram уважать ее.В связи с этим, по словам Дурова, с 00.00 субботы по московскому времени работа ботов, связанных с предвыборной агитацией, будет ограничена.Выборы проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 каждый из этих дней. На это время назначены свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 регионах страны, на них заместят более 31 тысячи мандатов.
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политика, технологии, павел дуров, telegram (приложение), россия
00:43 18.09.2021 (обновлено: 01:18 18.09.2021)
 
Telegram ограничит работу каналов, связанных с предвыборной агитацией

Дуров заявил, что Telegram ограничит работу связанных с предвыборной агитацией ботов

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Tatan Syuflana
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Telegram в России с субботы ограничит функционирование ботов, связанных с предвыборной агитацией, написал в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.
Он напомнил, что в России в связи с окончанием предвыборной кампании и началом самого процесса голосования вступили в силу "дни тишины", когда агитация запрещена. Дуров подчеркнул, что такая практика легитимна, и призвал пользователей Telegram уважать ее.
В связи с этим, по словам Дурова, с 00.00 субботы по московскому времени работа ботов, связанных с предвыборной агитацией, будет ограничена.
Выборы проходят с 17 по 19 сентября, избирательные участки будут открыты с 08.00 до 20.00 каждый из этих дней. На это время назначены свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний всех уровней во всех 85 регионах страны, на них заместят более 31 тысячи мандатов.
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