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В ДНР наблюдают за ситуацией в Донбассе на фоне учений Украины с НАТО
В ДНР наблюдают за ситуацией в Донбассе на фоне учений Украины с НАТО - РИА Новости, 18.09.2021
В ДНР наблюдают за ситуацией в Донбассе на фоне учений Украины с НАТО
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ДНР наблюдают за ситуацией на... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:54
2021-09-18T15:54
в мире
украина
нато
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ДНР наблюдают за ситуацией на подконтрольной Киеву территории в связи с предстоящими учениями Украины и НАТО "Объединенные усилия-2021" ."Мы внимательно наблюдаем за всей обстановкой на Украине, так как любые ее изменения могут повлиять на ситуацию на Донбассе",- сказал Басурин журналистам, комментируя подготовку и проведение на следующей неделе этих учений.Кроме того, Басурин обратил внимание на появившиеся в интернете документы, в которых якобы раскрываются цели и задачи, преследуемые Киевом в плане учений. Он отметил, что после детального изучения всех аспектов можно сделать вывод, что указанная там информация соответствует действительности."Несмотря на официально публикуемую Украиной информацию, что на учениях будут отрабатываться только оборонительные сценарии... факты говорят об обратном. Украина, а точнее ее западные кураторы, планируют отработать варианты наступательных действий ВСУ и их союзников из НАТО против России и Белоруссии",- сказал Басурин.Кроме того он отметил, что анализ отрабатываемых на предстоящих учениях действий позволяет сделать вывод, что Украину подталкивают к развязыванию полномасштабной войны с Россией и обещают ей помощь со стороны стран НАТО в этом конфликте. "Само собой, агрессия со стороны Киева при таком варианте развития событий, коснется и наших республик. Наши подразделения находятся в постоянной готовности к любым действиям противника и наши защитники в любо момент готовы дать отпор врагу", - добавил Басурин.
https://ria.ru/20210914/arestovich-1750084392.html
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в мире, украина, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр
15:54 18.09.2021
 
В ДНР наблюдают за ситуацией в Донбассе на фоне учений Украины с НАТО

Представитель Народной милиции ДНР: наблюдаем за ситуацией в Донбассе из-за учений с НАТО

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 сен - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в ДНР наблюдают за ситуацией на подконтрольной Киеву территории в связи с предстоящими учениями Украины и НАТО "Объединенные усилия-2021" .
"Мы внимательно наблюдаем за всей обстановкой на Украине, так как любые ее изменения могут повлиять на ситуацию на Донбассе",- сказал Басурин журналистам, комментируя подготовку и проведение на следующей неделе этих учений.
Кроме того, Басурин обратил внимание на появившиеся в интернете документы, в которых якобы раскрываются цели и задачи, преследуемые Киевом в плане учений. Он отметил, что после детального изучения всех аспектов можно сделать вывод, что указанная там информация соответствует действительности.
"Несмотря на официально публикуемую Украиной информацию, что на учениях будут отрабатываться только оборонительные сценарии... факты говорят об обратном. Украина, а точнее ее западные кураторы, планируют отработать варианты наступательных действий ВСУ и их союзников из НАТО против России и Белоруссии",- сказал Басурин.
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Кроме того он отметил, что анализ отрабатываемых на предстоящих учениях действий позволяет сделать вывод, что Украину подталкивают к развязыванию полномасштабной войны с Россией и обещают ей помощь со стороны стран НАТО в этом конфликте. "Само собой, агрессия со стороны Киева при таком варианте развития событий, коснется и наших республик. Наши подразделения находятся в постоянной готовности к любым действиям противника и наши защитники в любо момент готовы дать отпор врагу", - добавил Басурин.
 
В миреУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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