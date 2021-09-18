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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210918/tikhanovskaya-1750713870.html
Тихановская пообещала "выстроить новые отношения" с Россией
Тихановская пообещала "выстроить новые отношения" с Россией - РИА Новости, 18.09.2021
Тихановская пообещала "выстроить новые отношения" с Россией
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сбежавшая из республики в Литву, рассказала, на каких принципах строились бы отношения с Россией в... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T20:25
2021-09-18T20:25
протесты в белоруссии
в мире
вильнюс
белоруссия
кгб белоруссии
россия
светлана тихановская
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сбежавшая из республики в Литву, рассказала, на каких принципах строились бы отношения с Россией в случае смены власти в Белоруссии. Следующие выборы в стране должны пройти не позднее 20 июля 2025 года."Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией", - приводятся слова Тихановской на ее сайте.Она рассказала, "на каких принципах демократические силы планируют выстраивать новые отношения с Россией". "Первый принцип – это верховенство права. Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых белорусских и международных судах. Больше не будет риска быть арестованным. Больше не будет риска потерять все активы на территории Беларуси только из-за того, что кому-то из чиновников приглянулся ваш бизнес", - заявила оппозиционный лидер.Вторым принципом она назвала "прозрачность и открытость договоренностей". "Третий принцип – Беларусь станет партнером, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счет обмана торговых партнеров", - подчеркнула Тихановская. Она добавила, что в случае смены власти в Белоруссии будет приветствоваться конкуренция и не будет специальных условий для приближенных к власти бизнесменов. Политик также заявила, что при смене власти Белоруссия будет заинтересована в прямых иностранных инвестициях, в том числе из России, которые позволят модернизировать производства, повысить квалификацию белорусских рабочих.Тихановская пообещала российской стороне уверенность в исполнении взятых белорусской стороной договоренностей, возможность иметь полноценного торгового и инвестиционного партнера "вместо того, который все время просит в долг", гарантию права собственности. Вместе с тем лидер оппозиции предупредила российскую сторону, что "новая власть может не признать договоренности (действующего президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко после 5 ноября 2020 года".В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.
https://ria.ru/20210905/belorussiya-1748795231.html
https://ria.ru/20210811/protasevich-1745407115.html
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в мире, вильнюс, белоруссия, кгб белоруссии, россия, светлана тихановская
20:25 18.09.2021
 
Тихановская пообещала "выстроить новые отношения" с Россией

Тихановская заявила о намерении выстроить новые отношения с Россией, если придет к власти

© AP Photo / Robert BumstedСветлана Тихановская в Нью-Йорке
Светлана Тихановская в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© AP Photo / Robert Bumsted
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МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, сбежавшая из республики в Литву, рассказала, на каких принципах строились бы отношения с Россией в случае смены власти в Белоруссии. Следующие выборы в стране должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.
"Как и любой белорус, я понимаю, насколько сильно экономика Беларуси связана с экономикой России. И знаю, что нам нужно будет выстраивать новые, честные и прозрачные отношения и договоренности с Россией", - приводятся слова Тихановской на ее сайте.
Она рассказала, "на каких принципах демократические силы планируют выстраивать новые отношения с Россией". "Первый принцип – это верховенство права. Любой российский инвестор или торговый партнер, который ведет свою деятельность законно, сможет рассчитывать на защиту своих интересов в независимых белорусских и международных судах. Больше не будет риска быть арестованным. Больше не будет риска потерять все активы на территории Беларуси только из-за того, что кому-то из чиновников приглянулся ваш бизнес", - заявила оппозиционный лидер.
Вторым принципом она назвала "прозрачность и открытость договоренностей". "Третий принцип – Беларусь станет партнером, который выполняет взятые на себя обязательства и не занимается обогащением за счет обмана торговых партнеров", - подчеркнула Тихановская. Она добавила, что в случае смены власти в Белоруссии будет приветствоваться конкуренция и не будет специальных условий для приближенных к власти бизнесменов. Политик также заявила, что при смене власти Белоруссия будет заинтересована в прямых иностранных инвестициях, в том числе из России, которые позволят модернизировать производства, повысить квалификацию белорусских рабочих.
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Тихановская пообещала российской стороне уверенность в исполнении взятых белорусской стороной договоренностей, возможность иметь полноценного торгового и инвестиционного партнера "вместо того, который все время просит в долг", гарантию права собственности. Вместе с тем лидер оппозиции предупредила российскую сторону, что "новая власть может не признать договоренности (действующего президента Белоруссии Александра – ред.) Лукашенко после 5 ноября 2020 года".
В Белоруссии 9 августа 2020 года прошли выборы президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики использовали в том числе спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что проявления протестов практически сошли на нет.
Оппозиция считает победителем выборов Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Выехавшая в Литву Тихановская, которая также является фигурантом уголовных дел, включена в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал.

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