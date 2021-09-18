https://ria.ru/20210918/stantsiya-1750647498.html
В Арктическом совете рассказали о станции "Снежинка-2" в Мурманской области
В Арктическом совете рассказали о станции "Снежинка-2" в Мурманской области - РИА Новости, 18.09.2021
В Арктическом совете рассказали о станции "Снежинка-2" в Мурманской области
Строительство международной арктической станции "Снежинка-2" в Мурманской области не представляет опасности для региона, заявил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:49
2021-09-18T09:49
2021-09-18T10:09
мурманская область
арктический совет
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николай корчунов
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Строительство международной арктической станции "Снежинка-2" в Мурманской области не представляет опасности для региона, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов.Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название."Я могу вас смело заверить, что каких-либо рисков для безопасности региона, жителей региона и соседних стран этот проект не несет", - сказал Корчунов.Он подчеркнул, что к проекту проявляют большой интерес страны как арктического региона, так и наблюдатели."Проект будет иметь две площадки. В Ямало-Ненецком автономном округе будет располагаться площадка преимущественно для работы исследователей, а в Мурманской области площадка будет помимо исследовательской нести, в том числе, и образовательную нагрузку - туда смогут приходить студенты, молодые ученые. Многие страны высказывали свой принципиальный интерес к участию в этом проекте. Сейчас они ждут от нас более подробного описания проекта, если хотите, технического задания, которое помогло бы им определиться в какой части они могли бы принять участие", - заявил дипломат.Корчунов ранее заявлял, что Южная Корея создает фонд для работы с РФ в области водородной энергетики, работа по станции "Снежинка" может стать первым проектом этого фонда. В интервью РИА Новости он позже отметил, что вслед за Сеулом интерес к сотрудничеству по станции проявляет и Пекин, в числе прочего Китай готов поставлять оборудование.Читайте полный текст интервью >>
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мурманская область, арктический совет, арктика, николай корчунов, россия
09:49 18.09.2021 (обновлено: 10:09 18.09.2021)
В Арктическом совете рассказали о станции "Снежинка-2" в Мурманской области
Посол по особым поручениям МИД Корчунов: "Снежинка-2" неопасна для Мурманской области
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Строительство международной арктической станции "Снежинка-2" в Мурманской области
не представляет опасности для региона, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов
.
Международная арктическая станция "Снежинка" должна стать полностью автономным комплексом, работающим на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива). Станция будет состоять из нескольких зданий купольного типа, соединенных переходами. Расположение зданий сверху напоминает снежинку, потому проект станции и получил такое название.
"Я могу вас смело заверить, что каких-либо рисков для безопасности региона, жителей региона и соседних стран этот проект не несет", - сказал Корчунов.
Он подчеркнул, что к проекту проявляют большой интерес страны как арктического региона, так и наблюдатели.
"Проект будет иметь две площадки. В Ямало-Ненецком автономном округе будет располагаться площадка преимущественно для работы исследователей, а в Мурманской области площадка будет помимо исследовательской нести, в том числе, и образовательную нагрузку - туда смогут приходить студенты, молодые ученые. Многие страны высказывали свой принципиальный интерес к участию в этом проекте. Сейчас они ждут от нас более подробного описания проекта, если хотите, технического задания, которое помогло бы им определиться в какой части они могли бы принять участие", - заявил дипломат.
Корчунов ранее заявлял, что Южная Корея
создает фонд для работы с РФ в области водородной энергетики, работа по станции "Снежинка" может стать первым проектом этого фонда. В интервью РИА Новости он позже отметил, что вслед за Сеулом
интерес к сотрудничеству по станции проявляет и Пекин
, в числе прочего Китай
готов поставлять оборудование.