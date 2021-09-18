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В США заявили об успешном испытании баллистической ракеты Trident II

В США заявили об успешном испытании баллистической ракеты Trident II - РИА Новости, 18.09.2021

В США заявили об успешном испытании баллистической ракеты Trident II

США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщает ВМФ. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T19:42

2021-09-18T19:42

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сша

атлантический океан

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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщает ВМФ."Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном", - говорится в Twitter американского военно-морского флота.Как говорится в сообщении, испытания подчеркивают готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания в 21 веке.

сша

атлантический океан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

twitter, сша, атлантический океан