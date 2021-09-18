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В США заявили об успешном испытании баллистической ракеты Trident II
В США заявили об успешном испытании баллистической ракеты Trident II - РИА Новости, 18.09.2021
В США заявили об успешном испытании баллистической ракеты Trident II
США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщает ВМФ. РИА Новости, 18.09.2021
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ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщает ВМФ."Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном", - говорится в Twitter американского военно-морского флота.Как говорится в сообщении, испытания подчеркивают готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания в 21 веке.
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twitter, сша, атлантический океан
19:42 18.09.2021 (обновлено: 19:43 18.09.2021)
 
В США заявили об успешном испытании баллистической ракеты Trident II

ВМФ США: в Атлантическом океане прошли успешные испытания баллистической ракеты Trident II

© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Alex KingАмериканский авианосец "Карл Винсон"
Американский авианосец Карл Винсон
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Alex King
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 сен - РИА Новости. США в Атлантическом океане провели успешные испытания баллистической ракеты Trident II, сообщает ВМФ.
"Успешно испытали ракеты Trident II D5LE над Атлантическим океаном", - говорится в Twitter американского военно-морского флота.
Как говорится в сообщении, испытания подчеркивают готовность и возможности США в контексте стратегического сдерживания в 21 веке.
 
TwitterСШААтлантический океан
 
 
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