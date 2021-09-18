https://ria.ru/20210918/poisk-1750636663.html

В Красноярском крае пропала географическая экспедиция

В Красноярском крае пропала географическая экспедиция - РИА Новости, 18.09.2021

В Красноярском крае пропала географическая экспедиция

Пропавшую географическую экспедицию в составе девяти человек ищут в Красноярском крае, сообщило Томское областное отделение Русского географического общества... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T04:51

2021-09-18T04:51

2021-09-18T05:23

красноярск

томская область

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русское географическое общество

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НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Пропавшую географическую экспедицию в составе девяти человек ищут в Красноярском крае, сообщило Томское областное отделение Русского географического общества (РГО).Отделение РГО наладило коммуникацию со всеми населенными пунктами на маршруте экспедиции и выяснило, что в последний раз она была замечена в районе поселка Кривляк Енисейского района Красноярского края. Глава администрации Кривлякского сельсовета Ольга Гобозова сообщила РГО, что утром 11 сентября экспедиция вошла в поселок, а вечером того же дня водитель лесовоза видел экспедицию у поселка Майское, неподалеку от озера Светленькое в том же Енисейском районе. Отсюда, вероятно, и был сделан последний звонок."Следующий населенный пункт - Фактория Сым - скорее всего, не был достигнут участниками экспедиции, так как там не были замечены следы их пребывания. После получения этой информации исполнительный директор Томского областного отделения РГО Юлия Калюжная передала в отделение МЧС по Томской области все имеющиеся сведения и номера телефонов участников экспедиции. В настоящее время МЧС начало поисковую операцию", - сообщили в РГО, уточнив со слов главы администрации Кривлякского сельсовета, что на участке Кривляк – Сым в свое время был леспромхоз, после которого осталось множество лесных дорог, в которых легко заблудиться.Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября 2021 года. РГО не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два члена общество – руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм. Всего в составе девять человек.Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века, исследование возможных причин переноса Кетского острога – средневекового русского города. Планируемый маршрут: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.

https://ria.ru/20210615/kreml-1737061116.html

красноярск

томская область

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, томская область, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русское географическое общество