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В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
В Красноярском крае пропала географическая экспедиция - РИА Новости, 18.09.2021
В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
Пропавшую географическую экспедицию в составе девяти человек ищут в Красноярском крае, сообщило Томское областное отделение Русского географического общества... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T04:51
2021-09-18T05:23
красноярск
томская область
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
русское географическое общество
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НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Пропавшую географическую экспедицию в составе девяти человек ищут в Красноярском крае, сообщило Томское областное отделение Русского географического общества (РГО).Отделение РГО наладило коммуникацию со всеми населенными пунктами на маршруте экспедиции и выяснило, что в последний раз она была замечена в районе поселка Кривляк Енисейского района Красноярского края. Глава администрации Кривлякского сельсовета Ольга Гобозова сообщила РГО, что утром 11 сентября экспедиция вошла в поселок, а вечером того же дня водитель лесовоза видел экспедицию у поселка Майское, неподалеку от озера Светленькое в том же Енисейском районе. Отсюда, вероятно, и был сделан последний звонок."Следующий населенный пункт - Фактория Сым - скорее всего, не был достигнут участниками экспедиции, так как там не были замечены следы их пребывания. После получения этой информации исполнительный директор Томского областного отделения РГО Юлия Калюжная передала в отделение МЧС по Томской области все имеющиеся сведения и номера телефонов участников экспедиции. В настоящее время МЧС начало поисковую операцию", - сообщили в РГО, уточнив со слов главы администрации Кривлякского сельсовета, что на участке Кривляк – Сым в свое время был леспромхоз, после которого осталось множество лесных дорог, в которых легко заблудиться.Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября 2021 года. РГО не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два члена общество – руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм. Всего в составе девять человек.Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века, исследование возможных причин переноса Кетского острога – средневекового русского города. Планируемый маршрут: Красноярск — Енисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.
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красноярск, томская область, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русское географическое общество
04:51 18.09.2021 (обновлено: 05:23 18.09.2021)
 
В Красноярском крае пропала географическая экспедиция

В Красноярском крае пропали девять участников географической экспедиции

© РИА Новости / Денис АбрамовПоиск пропавших людей
Поиск пропавших людей - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Пропавшую географическую экспедицию в составе девяти человек ищут в Красноярском крае, сообщило Томское областное отделение Русского географического общества (РГО).

"Шестнадцатого сентября в Томское отделение РГО обратилась томичка, обеспокоенная тем, что участники экспедиции - ее сын и бывший супруг - не выходят на связь с 11 сентября. Последний раз они связывались в субботу вечером, когда члены экспедиции передали, что находятся в населенном пункте в 350 километрах от п. Белый Яр (Верхнекетский район Томской области). Также, по словам девушки, из-за непроходимой дороги им пришлось развернуться и искать другой путь", - говорится в сообщении.

Отделение РГО наладило коммуникацию со всеми населенными пунктами на маршруте экспедиции и выяснило, что в последний раз она была замечена в районе поселка Кривляк Енисейского района Красноярского края. Глава администрации Кривлякского сельсовета Ольга Гобозова сообщила РГО, что утром 11 сентября экспедиция вошла в поселок, а вечером того же дня водитель лесовоза видел экспедицию у поселка Майское, неподалеку от озера Светленькое в том же Енисейском районе. Отсюда, вероятно, и был сделан последний звонок.
"Следующий населенный пункт - Фактория Сым - скорее всего, не был достигнут участниками экспедиции, так как там не были замечены следы их пребывания. После получения этой информации исполнительный директор Томского областного отделения РГО Юлия Калюжная передала в отделение МЧС по Томской области все имеющиеся сведения и номера телефонов участников экспедиции. В настоящее время МЧС начало поисковую операцию", - сообщили в РГО, уточнив со слов главы администрации Кривлякского сельсовета, что на участке Кривляк – Сым в свое время был леспромхоз, после которого осталось множество лесных дорог, в которых легко заблудиться.
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Географо-краеведческая экспедиция по Красноярскому краю и Томской области стартовала 1 сентября 2021 года. РГО не выступало организатором этой экспедиции, однако в ее составе находятся два члена общество – руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко, снимающий документальный фильм. Всего в составе девять человек.
Группа планировала пройти по Тунгусской тропе, пролегающей через верховья рек Сым и Орловка — притока реки Кеть. Целью экспедиции был поиск артефактов, относящихся ко временам освоения этих мест русскими первопроходцами в начале XVII века, исследование возможных причин переноса Кетского острога – средневекового русского города. Планируемый маршрут: КрасноярскЕнисейск — Ярцево — Кривляк — Фактория Сым — озеро Опольчум — озеро Бургункуй — Центральный — Клюквинка — Томск.
 
КрасноярскТомская областьКрасноярский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Русское географическое общество
 
 
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