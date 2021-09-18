Памфилова пригласила "Голос"* в ЦИК объяснить свою статистику по выборам
Глава ЦИК Элла Памфилова пригласила "Голос"* объяснить свою статистику по выборам
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала работу движения "Голос"*, которое, по ее словам, недостоверно предоставляет данные о выборном процессе.
"Прошу сотрудников аппарата подготовить приглашение за моей подписью сопредседателям движения "Голос"* на завтра или на сегодня, пусть они выступят, представят нам все свои факты, будем разбирать", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.
Она добавила, что данные, которые предоставляет "Голос"*, необъективны, поскольку голосование ещё не завершилось.
"День голосования ещё не прошёл, а они уже делают выводы о том, что нарушений больше, чем на выборах в 2011 году, вы понимаете почему, что такое 2011 год… Это абсолютно целенаправленная, спланированная, хорошо финансируемая из-за рубежа кампания", - добавила глава ЦИК.
Памфилова подчеркнула, что система выборов настолько прозрачна, что требовать что-то от ЦИК или других ведомств бесцельно.
"Это люди, которые постоянно требуют прозрачности от российского правительства, власти, от нас. Мы уже сделали систему настолько прозрачной, что дальше некуда, что даём им повод за каждую ерунду цепляться", - заключила она.
* Организация, выполняющая функции иноагента