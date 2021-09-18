https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750672503.html

Памфилова пригласила "Голос"* в ЦИК объяснить свою статистику по выборам

Памфилова пригласила "Голос"* в ЦИК объяснить свою статистику по выборам - РИА Новости, 18.09.2021

Памфилова пригласила "Голос"* в ЦИК объяснить свою статистику по выборам

Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала работу движения "Голос"*, которое, по ее словам, недостоверно предоставляет данные о выборном процессе. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T13:54

2021-09-18T13:54

2021-09-18T13:54

выборы в государственную думу

политика

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

"голос"

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома Элла Памфилова раскритиковала работу движения "Голос"*, которое, по ее словам, недостоверно предоставляет данные о выборном процессе."Прошу сотрудников аппарата подготовить приглашение за моей подписью сопредседателям движения "Голос"* на завтра или на сегодня, пусть они выступят, представят нам все свои факты, будем разбирать", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК РФ.Она добавила, что данные, которые предоставляет "Голос"*, необъективны, поскольку голосование ещё не завершилось.Памфилова подчеркнула, что система выборов настолько прозрачна, что требовать что-то от ЦИК или других ведомств бесцельно.* Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210830/narusheniya-1747869982.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, "голос"