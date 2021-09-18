https://ria.ru/20210918/pamfilova-1750648323.html

Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму

Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму

Глава ЦИК России Элла Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму на избирательном участке в Истринском районе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:03

2021-09-18T10:03

2021-09-18T11:20

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

элла памфилова

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ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА (Московская обл.), 18 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму на избирательном участке в Истринском районе Подмосковья, передает корреспондент РИА Новости.Памфилова в субботу утром приехала на избирательный участок в подмосковной Павловской Слободе и проголосовала.Она рассказала журналистам, почему выбрала традиционный формат голосования, а не электронный. "Я здесь живу (в Подмосковье) уже не первый год, прописана здесь..., поэтому я голосую здесь - это мой родной участок... Во-вторых, в Московской области пока нет электронного голосования. Как только мы доведём до ума систему, как только в Московской области, я надеюсь, со следующего года, можно будет голосовать электронно, я попробую электронно проголосовать", - сказала Памфилова, отвечая на вопрос журналистов, почему проголосовала традиционным способом на участке.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Памфилова проголосовала на выборах в Госдуму. Кадры с избирательного участка Элла Памфилова, глава ЦИК, проголосовала на выборах в Госдуму в Павловской Слободе. 2021-09-18T10:03 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, элла памфилова