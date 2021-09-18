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Председатель партии "Новые люди" Нечаев проголосовал на выборах в Госдуму

Председатель партии "Новые люди" Нечаев проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021

Председатель партии "Новые люди" Нечаев проголосовал на выборах в Госдуму

Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба партии. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T10:21

2021-09-18T10:21

2021-09-18T12:28

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

партия "новые люди"

алексей нечаев

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба партии.Нечаев, как уточнили в пресс-службе, проголосовал в УИК 3381, расположенном по адресу: Москва, Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, дом 7.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве и шести других субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф, партия "новые люди", алексей нечаев