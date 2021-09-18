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Председатель партии "Новые люди" Нечаев проголосовал на выборах в Госдуму
Председатель партии "Новые люди" Нечаев проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 18.09.2021
Председатель партии "Новые люди" Нечаев проголосовал на выборах в Госдуму
Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба партии. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T10:21
2021-09-18T10:21
2021-09-18T12:28
выборы в государственную думу
политика
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госдума рф
партия "новые люди"
алексей нечаев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев принял участие в голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба партии.Нечаев, как уточнили в пресс-службе, проголосовал в УИК 3381, расположенном по адресу: Москва, Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, дом 7.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве и шести других субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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РИА Новости
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политика, москва, госдума рф, партия "новые люди", алексей нечаев
10:21 18.09.2021 (обновлено: 12:28 18.09.2021)
Председатель партии "Новые люди" Нечаев проголосовал на выборах в Госдуму
Председатель партии "Новые люди" Нечаев проголосовал на выборах в Госдуму в Москве