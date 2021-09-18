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Штаб по выборам в Москве попросит уменьшить число участков в школах

Штаб по выборам в Москве попросит уменьшить число участков в школах - РИА Новости, 18.09.2021

Штаб по выборам в Москве попросит уменьшить число участков в школах

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве планирует обратиться к властям столицы с предложением уменьшить число избирательных участков в школах,... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T09:36

2021-09-18T09:36

2021-09-18T09:36

выборы в государственную думу

общество

москва

алексей венедиктов (журналист)

госдума рф

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве планирует обратиться к властям столицы с предложением уменьшить число избирательных участков в школах, поскольку родители и педагоги отмечают нарушения учебного процесса, сообщил журналистам руководитель штаба Алексей Венедиктов."Мы начали обсуждать вопрос о том, что многодневное голосование сбивает школьный процесс, нам звонят возмущенные родители и учителя, особенно начальной школы, родители вынуждены брать выходной. Мы будем входить с предложением уменьшать количество школ постепенно, как места для голосования. Будем смотреть, где это возможно", - сказал Венедиктов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф