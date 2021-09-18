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Штаб по выборам в Москве попросит уменьшить число участков в школах
Штаб по выборам в Москве попросит уменьшить число участков в школах - РИА Новости, 18.09.2021
Штаб по выборам в Москве попросит уменьшить число участков в школах
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве планирует обратиться к властям столицы с предложением уменьшить число избирательных участков в школах,... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T09:36
2021-09-18T09:36
2021-09-18T09:36
выборы в государственную думу
общество
москва
алексей венедиктов (журналист)
госдума рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве планирует обратиться к властям столицы с предложением уменьшить число избирательных участков в школах, поскольку родители и педагоги отмечают нарушения учебного процесса, сообщил журналистам руководитель штаба Алексей Венедиктов."Мы начали обсуждать вопрос о том, что многодневное голосование сбивает школьный процесс, нам звонят возмущенные родители и учителя, особенно начальной школы, родители вынуждены брать выходной. Мы будем входить с предложением уменьшать количество школ постепенно, как места для голосования. Будем смотреть, где это возможно", - сказал Венедиктов.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф
Штаб по выборам в Москве попросит уменьшить число участков в школах
Штаб по выборам в Москве попросит уменьшить число избирательных участков в школах