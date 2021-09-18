https://ria.ru/20210918/kamery-1750693889.html

ЦИК ответил на претензию о секторе обзора камер на участках

ЦИК ответил на претензию о секторе обзора камер на участках - РИА Новости, 18.09.2021

ЦИК ответил на претензию о секторе обзора камер на участках

Российский Центризбирком как никто заинтересован в чистоте выборов, готов рассмотреть вопросы, в том числе о камерах наблюдения за голосованием, но для этого... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T16:37

2021-09-18T16:37

2021-09-18T16:39

политика

госдума рф

яблоко

николай булаев

коммунисты россии

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Российский Центризбирком как никто заинтересован в чистоте выборов, готов рассмотреть вопросы, в том числе о камерах наблюдения за голосованием, но для этого комиссии нужны данные о конкретных участках, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.В рамках дискуссии в информцентре ЦИК РФ Булаева спросили, известно ли ему, что на некоторых избирательных участках камеры видеонаблюдения якобы установлены таким образом, что не могут зафиксировать процесс голосования полностью."Повторю. По-честному скажу: нам нечего скрывать. ЦИК больше кого-либо заинтересован в чистоте (выборов - ред.). Это наша работа, нам важно, как ее оценят", - ответил Булаев."Если у кого-то есть вопросы, ну, необязательно писать, просто позвоните и скажите номер участка, регион такой-то, ракурс не установлен. Три минуты, чтобы нам позвонить в субъект и они это откорректируют", - добавил он.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, николай булаев, коммунисты россии