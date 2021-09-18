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Пакистанские авиалинии осуществили вывозной рейс из Кабула
Пакистанские авиалинии осуществили вывозной рейс из Кабула - РИА Новости, 18.09.2021
Пакистанские авиалинии осуществили вывозной рейс из Кабула
Пакистанская авиакомпания PIA осуществила в субботу вывозной рейс из Кабула на коммерческой основе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:06
2021-09-18T11:06
2021-09-18T11:48
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КАБУЛ, 18 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пакистанская авиакомпания PIA осуществила в субботу вывозной рейс из Кабула на коммерческой основе, передает корреспондент РИА Новости.Из Исламабада в Кабул рейсом PIA прилетало семь иностранных журналистов.Также в субботу в афганскую столицу прибыл рейс иранской авиакомпании Махан из Тегерана. Среди пассажиров прибыли семьи с детьми.В аэропорту налажена работа пограничной и таможенной служб.Как сообщил РИА Новости сотрудник авиакомпании PIA, руководство компании на сегодняшний день не приняло решение о возобновлении регулярных рейсов в Кабул, ограничив авиасообщение вывозимыми чартерами.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), пакистан, афганистан
11:06 18.09.2021 (обновлено: 11:48 18.09.2021)
Пакистанские авиалинии осуществили вывозной рейс из Кабула
Пакистанская авиакомпания PIA осуществила в субботу вывозной рейс из Кабула
КАБУЛ, 18 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пакистанская авиакомпания PIA осуществила в субботу вывозной рейс из Кабула на коммерческой основе, передает корреспондент РИА Новости.
Из Исламабада в Кабул
рейсом PIA прилетало семь иностранных журналистов.
Также в субботу в афганскую столицу прибыл рейс иранской авиакомпании Махан из Тегерана. Среди пассажиров прибыли семьи с детьми.
В аэропорту налажена работа пограничной и таможенной служб.
Как сообщил РИА Новости сотрудник авиакомпании PIA, руководство компании на сегодняшний день не приняло решение о возобновлении регулярных рейсов в Кабул, ограничив авиасообщение вывозимыми чартерами.