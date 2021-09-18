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Пакистанские авиалинии осуществили вывозной рейс из Кабула

Пакистанские авиалинии осуществили вывозной рейс из Кабула - РИА Новости, 18.09.2021

Пакистанские авиалинии осуществили вывозной рейс из Кабула

Пакистанская авиакомпания PIA осуществила в субботу вывозной рейс из Кабула на коммерческой основе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:06

2021-09-18T11:06

2021-09-18T11:48

захват власти в афганистане талибами

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пакистан

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КАБУЛ, 18 сен - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пакистанская авиакомпания PIA осуществила в субботу вывозной рейс из Кабула на коммерческой основе, передает корреспондент РИА Новости.Из Исламабада в Кабул рейсом PIA прилетало семь иностранных журналистов.Также в субботу в афганскую столицу прибыл рейс иранской авиакомпании Махан из Тегерана. Среди пассажиров прибыли семьи с детьми.В аэропорту налажена работа пограничной и таможенной служб.Как сообщил РИА Новости сотрудник авиакомпании PIA, руководство компании на сегодняшний день не приняло решение о возобновлении регулярных рейсов в Кабул, ограничив авиасообщение вывозимыми чартерами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), пакистан, афганистан