https://ria.ru/20210918/izbirkom-1750629511.html
В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней
В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней - РИА Новости, 18.09.2021
В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней
Информация о вбросах на избирательных участках в Севастополе не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избиркома города. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T00:21
2021-09-18T00:21
2021-09-18T00:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Информация о вбросах на избирательных участках в Севастополе не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избиркома города.В избиркоме подчеркнули, что после завершения голосования бюллетени граждан, отдавших свой голос на дому, из переносных ящиков вводятся в КОИБ, что и было некоторыми ошибочно истрактовано как вброс."Процедура предусмотрена законом. Мы информировали участников избирательного процесса о том, что сейф-пакеты применяться не будут, поскольку в Севастополе на всех участках КОИБ", - подчеркнули в избиркоме и добавили, что при введении бюллетеней в КОИБ присутствовали наблюдатели от различных партий, которые не подтвердили информацию о вбросах.
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политика, севастополь
00:21 18.09.2021 (обновлено: 00:23 18.09.2021)
В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней
Избирком Севастополя: наблюдатели не подтвердили информацию о вбросах бюллетеней в КОИБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости.
Информация о вбросах на избирательных участках в Севастополе
не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избиркома города.
"Информация о вбросах не соответствует действительности. На избирательных участках 13, 14 и 98 при процедуре ввода бюллетеней в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней – ред.), после голосования вне помещения, присутствовали наблюдатели от политических партий, которые не подтвердили информацию о вбросах бюллетеней в КОИБ", - говорится в сообщении.
В избиркоме подчеркнули, что после завершения голосования бюллетени граждан, отдавших свой голос на дому, из переносных ящиков вводятся в КОИБ, что и было некоторыми ошибочно истрактовано как вброс.
"Процедура предусмотрена законом. Мы информировали участников избирательного процесса о том, что сейф-пакеты применяться не будут, поскольку в Севастополе на всех участках КОИБ", - подчеркнули в избиркоме и добавили, что при введении бюллетеней в КОИБ присутствовали наблюдатели от различных партий, которые не подтвердили информацию о вбросах.