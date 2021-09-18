Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/izbirkom-1750629511.html
В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней
В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней - РИА Новости, 18.09.2021
В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней
Информация о вбросах на избирательных участках в Севастополе не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избиркома города. РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T00:21
2021-09-18T00:23
выборы в государственную думу
политика
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750478723_0:167:1501:1011_1920x0_80_0_0_b93da610b7f3e7874b4395c5b0bf9241.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Информация о вбросах на избирательных участках в Севастополе не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избиркома города.В избиркоме подчеркнули, что после завершения голосования бюллетени граждан, отдавших свой голос на дому, из переносных ящиков вводятся в КОИБ, что и было некоторыми ошибочно истрактовано как вброс."Процедура предусмотрена законом. Мы информировали участников избирательного процесса о том, что сейф-пакеты применяться не будут, поскольку в Севастополе на всех участках КОИБ", - подчеркнули в избиркоме и добавили, что при введении бюллетеней в КОИБ присутствовали наблюдатели от различных партий, которые не подтвердили информацию о вбросах.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750530428.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750478723_70:0:1418:1011_1920x0_80_0_0_2dfe02c76c957fbe0cbf493fbfce9545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, севастополь
00:21 18.09.2021 (обновлено: 00:23 18.09.2021)
 
В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней

Избирком Севастополя: наблюдатели не подтвердили информацию о вбросах бюллетеней в КОИБ

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке
Во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Информация о вбросах на избирательных участках в Севастополе не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избиркома города.

"Информация о вбросах не соответствует действительности. На избирательных участках 13, 14 и 98 при процедуре ввода бюллетеней в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней – ред.), после голосования вне помещения, присутствовали наблюдатели от политических партий, которые не подтвердили информацию о вбросах бюллетеней в КОИБ", - говорится в сообщении.

В избиркоме подчеркнули, что после завершения голосования бюллетени граждан, отдавших свой голос на дому, из переносных ящиков вводятся в КОИБ, что и было некоторыми ошибочно истрактовано как вброс.
"Процедура предусмотрена законом. Мы информировали участников избирательного процесса о том, что сейф-пакеты применяться не будут, поскольку в Севастополе на всех участках КОИБ", - подчеркнули в избиркоме и добавили, что при введении бюллетеней в КОИБ присутствовали наблюдатели от различных партий, которые не подтвердили информацию о вбросах.
Все. Очень просто – глава Севастополя проголосовал в пробке из автомобиля
Вчера, 14:11Выборы в Государственную думу
Губернатор Севастополя проголосовал на выборах в онлайн-режиме
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСевастополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
Лента новостейМолния