https://ria.ru/20210918/izbirkom-1750629511.html

В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней

В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней - РИА Новости, 18.09.2021

В избиркоме Севастополя опровергли информацию о вбросах бюллетеней

Информация о вбросах на избирательных участках в Севастополе не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избиркома города. РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T00:21

2021-09-18T00:21

2021-09-18T00:23

выборы в государственную думу

политика

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750478723_0:167:1501:1011_1920x0_80_0_0_b93da610b7f3e7874b4395c5b0bf9241.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Информация о вбросах на избирательных участках в Севастополе не соответствует действительности, сообщает пресс-служба избиркома города.В избиркоме подчеркнули, что после завершения голосования бюллетени граждан, отдавших свой голос на дому, из переносных ящиков вводятся в КОИБ, что и было некоторыми ошибочно истрактовано как вброс."Процедура предусмотрена законом. Мы информировали участников избирательного процесса о том, что сейф-пакеты применяться не будут, поскольку в Севастополе на всех участках КОИБ", - подчеркнули в избиркоме и добавили, что при введении бюллетеней в КОИБ присутствовали наблюдатели от различных партий, которые не подтвердили информацию о вбросах.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750530428.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь