https://ria.ru/20210918/gospitalizatsiya-1750659264.html

В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19

Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 268 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T11:42

2021-09-18T11:42

2021-09-18T11:42

распространение коронавируса

общество

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 268 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2 746 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 627 человек. На ИВЛ находятся 268 человек", — сообщили в штабе.Кроме того, в городе выздоровели еще 1 280 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 472 259. В столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/koronavirus-1750590804.html

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2021

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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии