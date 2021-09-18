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В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.09.2021
В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19
Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 268 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T11:42
2021-09-18T11:42
2021-09-18T11:42
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 600 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, на ИВЛ находятся 268 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлено 2 746 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 627 человек. На ИВЛ находятся 268 человек", — сообщили в штабе.Кроме того, в городе выздоровели еще 1 280 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 472 259. В столице скончался 51 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19
Оперштаб: в Москве за сутки госпитализировали более 600 человек с COVID-19