https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750647082.html

Онлайн-голосование в Москве работает штатно, сообщили в штабе наблюдателей

Онлайн-голосование в Москве работает штатно, сообщили в штабе наблюдателей - РИА Новости, 18.09.2021

Онлайн-голосование в Москве работает штатно, сообщили в штабе наблюдателей

Онлайн-голосование в Москве идет штатно, без сбоев, электронных очередей нет, к атакам готовы, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T09:40

2021-09-18T09:40

2021-09-18T09:40

выборы в государственную думу

технологии

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Онлайн-голосование в Москве идет штатно, без сбоев, электронных очередей нет, к атакам готовы, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов на брифинге в субботу.Ранее Минцифры сообщило о DDoS-атаке на инфраструктуру электронного голосования в пятницу утром, которые осуществлялись с IP-адресов из США, Германии и Украины. Как сообщал РИА Новости председатель Территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух, в Москве атаки велись как на сайт, где проводилось голосование, так и на сайт по наблюдению за ходом онлайн- голосования, который из-за этого отображал информацию с большими задержками. Он сообщал, что атаки на сайты онлайн-голосования в Москве были отражены, после этого системы защиты усилили.Он отметил, что новой информации об атаках нет. "Служба безопасности работает, и наши технические службы, и наша группа разработчиков. Первые две атаки совпали с первым наплывом, люди пошли активно голосовать с 9, и тогда же начались атаки... сейчас все идёт (штатно), очередей нет", - сказал Венедиктов."А к атакам мы готовы и дальше, никто не снимал угроз", - заключил Венедиктов.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

https://ria.ru/20210917/elections-1750395747.html

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технологии, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, россия