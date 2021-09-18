Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750629236.html
В Москве проголосовали онлайн более 1,2 миллиона избирателей
В Москве проголосовали онлайн более 1,2 миллиона избирателей - РИА Новости, 18.09.2021
В Москве проголосовали онлайн более 1,2 миллиона избирателей
В электронном голосовании в Москве в первый день выборов приняли участие 1,2 миллиона человек, следует из данных сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T00:13
2021-09-18T00:19
выборы в государственную думу
политика
москва
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750558588_0:125:3074:1854_1920x0_80_0_0_8b8d1848b580c01260db854198b33723.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В электронном голосовании в Москве в первый день выборов приняли участие 1,2 миллиона человек, следует из данных сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.На выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу получено 1 287 080 голосов, на выборах в ГД по одномандатному избирательному округу - 1 232 376 голосов.Кроме того, на довыборах в Мосгордуму по двум округам уже получено 47 392 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве - 9 020.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
https://ria.ru/20210917/vybory-1750624878.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750558588_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea0e3aba2e648e150bf25671f2b405c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, москва, госдума рф
00:13 18.09.2021 (обновлено: 00:19 18.09.2021)
 
В Москве проголосовали онлайн более 1,2 миллиона избирателей

В Москве более 1,2 миллиона человек приняли участие в электронном голосовании

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВо время голосования на избирательном участке в Москве
Во время голосования на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В электронном голосовании в Москве в первый день выборов приняли участие 1,2 миллиона человек, следует из данных сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.
На выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу получено 1 287 080 голосов, на выборах в ГД по одномандатному избирательному округу - 1 232 376 голосов.
Кроме того, на довыборах в Мосгордуму по двум округам уже получено 47 392 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве - 9 020.
Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Информационный центр Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
Вчера, 22:56Выборы в Государственную думу
В ЦИК рассказали об итогах первого дня голосования на выборах в Госдуму
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Явка на выборах в Красноярском крае составила почти 13 процентов
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
Лента новостейМолния