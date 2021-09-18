https://ria.ru/20210918/golosovanie-1750629236.html

В Москве проголосовали онлайн более 1,2 миллиона избирателей

В Москве проголосовали онлайн более 1,2 миллиона избирателей - РИА Новости, 18.09.2021

В Москве проголосовали онлайн более 1,2 миллиона избирателей

В электронном голосовании в Москве в первый день выборов приняли участие 1,2 миллиона человек, следует из данных сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T00:13

2021-09-18T00:13

2021-09-18T00:19

выборы в государственную думу

политика

москва

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В электронном голосовании в Москве в первый день выборов приняли участие 1,2 миллиона человек, следует из данных сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице.На выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу получено 1 287 080 голосов, на выборах в ГД по одномандатному избирательному округу - 1 232 376 голосов.Кроме того, на довыборах в Мосгордуму по двум округам уже получено 47 392 голосов, а на довыборы в муниципальный округ Щукино в Москве - 9 020.Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750624878.html

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политика, москва, госдума рф