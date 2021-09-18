https://ria.ru/20210918/genotsid-1750639649.html

Китайский историк призвал искать новые факты геноцида времен Второй мировой

Китайский историк призвал искать новые факты геноцида времен Второй мировой - РИА Новости, 18.09.2021

Китайский историк призвал искать новые факты геноцида времен Второй мировой

Японские военные в 1930-х - 1945 годах убили 37 миллионов китайцев, в том числе с применением бактериологического оружия, и, несмотря на уже собранные документы РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T07:19

2021-09-18T07:19

2021-09-18T07:19

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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Японские военные в 1930-х - 1945 годах убили 37 миллионов китайцев, в том числе с применением бактериологического оружия, и, несмотря на уже собранные документы на этот счет, надо усиленно искать исторические материалы, содержащие новые факты геноцида, который творила Квантунская армия, заявил РИА Новости научный сотрудник Уханьского университета, бывший директор Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, крупный китайский историк У Эньюань.В субботу исполняется 90 лет "Мукденскому инциденту" - провокации на Южно-Маньчжурской железной дороге, устроенной японскими военными, и использованной Токио в качестве предлога для вторжения Квантунской армии на северо-восток Китая. По мнению многих китайских историков, именно дата 18 сентября 1931 года должна считаться днем начала Второй мировой войны.У Эньюань был участником международного научно-практического форума "Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы", который прошел в Хабаровске 6-7 сентября. РИА Новости было одним из организаторов форума. Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.Проведение нынешнего форума в Хабаровске имело важное значение, отметил У Эньюань. "Во-первых, благодаря ему поколения, не заставшие Вторую мировую войну, в особенности молодежь, узнали о том, что японские военные преступники в годы Второй мировой войны разрабатывали бактериологическое оружие, которое планировали применить против Китая, Советского Союза, Монголии, Кореи и других регионов и народов, и о прочих вопиющих преступлениях того времени", - сказал собеседник агентства.Главные базы японских военных, где велась разработка бактериологического оружия, располагались в Китае, и именно он был главным объектом бактериологической войны, которая нанесла огромный ущерб китайской армии и народу, отметил историк."Поэтому китайский народ ведет целенаправленную работу по сбору материалов о ведении японцами бактериологической войны", - сказал У Эньюань.По его словам, на сегодняшний день Государственная библиотека Китая обнародовала "Базу данных о японских разработках в области бактериологического оружия", "Досье о бактериологической войне, развернутой японской армией против Китая" и другие документы. Они, в том числе, содержат информацию о степени ущерба, понесенного Китаем в годы антияпонского сопротивления.Также в Китае издаются материалы о подготовке японцами бактериологической войны, добавил он. "Например, издание "Чжунго вэньши чубаньшэ" выпустило сборник "Документы периода Миньго о подготовке японскими захватчиками бактериологической войны в Иу" и так далее", - сказал собеседник агентства.Кроме того, в Харбине создан музей отряда №731 Квантунской армии – подразделения, в котором разрабатывалось и испытывалось японское бактериологическое оружие, добавил собеседник агентства. "На его территории 27 объектов общей площадью 248 тысяч квадратных метров. Это крупнейшая в мировой истории база по вопросу разработки и изготовления бактериологического оружия, проведению опытов. Посетив этот музей, можно увидеть, как японский милитаризм нарушал нормы международного права, как над живыми людьми проводили опыты по обморожению, заражению их разными патогенами, как их травили ядами", - сказал У Эньюань.Согласно имеющимся неполным данным, на базе, где проводил опыты отряд №731, погибли около 3 тысяч человек, среди которых были граждане Китая, СССР и других стран, добавил историк. Есть много случаев, когда после применения японцами бактериологического оружия в Китае гибло население целых деревень, подчеркнул У Эньюань.В отряде №731 велись опыты по заражению людей не только бактериями чумы, но и сибирской язвы, холеры, тифа и другими микробами. Большинство зараженных умирали в страшных муках. Те, кто выздоравливал, подвергались повторным опытам и в конце концов тоже умерщвлялись. У живых людей вырезали внутренние органы, чтобы посмотреть, как инфекция распространяется по организму. Японские военные проводили и другие бесчеловечные эксперименты над людьми, неизбежно приводившие к их смерти.В качестве подопытных использовались китайцы, корейцы, русские. В числе прочих там использовались советские военнопленные из числа узников концлагеря "Хогоин", который относился к японским разведслужбам и находился недалеко от места расположения отряда №731 в районе Харбина.Сразу после разгрома Квантунской армии в августе 1945 года, в который главный вклад внесла Красная армия, США сформировали специальную группу по поиску в Японии лиц, обладавших научной и технологической информацией (так американцы делали и после разгрома гитлеровской Германии). В руках этой группы оказались, в частности, руководители отряда №731 Сиро Исии и Масадзи Китано. США укрыли от возмездия их и других преступников в обмен на результаты бесчеловечных экспериментов. Вашингтон неоднократно отказывал Москве в просьбах выдать Исии и других преступников для суда в СССР. Впоследствии Исии работал как в Японии, так и в США. Умер в 1959 году в Японии.Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал), проходивший в 1946-1948 годах, осудил преступления японских военных против мира, но, в отличие от Нюрнбергского трибунала, скрыл преступления японских военных против человечества, дав тем самым возможность скрыться целому ряду разработчиков бактериологического оружия во главе с Исии.И только Хабаровский процесс, проведенный 25-30 декабря 1949 года, поставил юридическую точку во Второй мировой войне, позволив восторжествовать Нюрнбергским принципам – ряд японских военных преступников, непосредственно участвовавших в разработке, испытаниях и применении бактериологического оружия, были осуждены.

https://ria.ru/20210918/narabotki-1750635006.html

https://ria.ru/20210907/pamyat-1749031084.html

https://ria.ru/20210902/razvedka-1748258445.html

https://ria.ru/20210816/biooruzhie-1745914577.html

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