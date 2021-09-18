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Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе
Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе - РИА Новости, 18.09.2021
Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе
Диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей столице, ведутся ремонтные работы, заявил сирийскому... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T00:57
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей столице, ведутся ремонтные работы, заявил сирийскому государственному агентству САНА министр энергетики страны Гассан Земель.По его словам, ремонтные бригады уже работают на месте и в течение часа энергоснабжение будет постепенно возвращаться в сирийскую столицу.
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в мире, дамаск (город)
00:57 18.09.2021 (обновлено: 01:03 18.09.2021)
 
Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе

Министр энергетики Сирии: диверсия на газопроводе привела к отключению света в Дамаске

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска
 Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей столице, ведутся ремонтные работы, заявил сирийскому государственному агентству САНА министр энергетики страны Гассан Земель.

"Электричество в Дамаске было отключено из-за диверсии на газопроводе в районе Дейр-Али, что привело к остановке работы одноименной станции", - цитирует слова министра САНА.

По его словам, ремонтные бригады уже работают на месте и в течение часа энергоснабжение будет постепенно возвращаться в сирийскую столицу.
 
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