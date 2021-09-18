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Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе

Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе - РИА Новости, 18.09.2021

Дамаск остался без света из-за диверсии на газопроводе

Диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей столице, ведутся ремонтные работы, заявил сирийскому... РИА Новости, 18.09.2021

2021-09-18T00:57

2021-09-18T00:57

2021-09-18T01:03

в мире

дамаск (город)

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БЕЙРУТ, 18 сен - РИА Новости. Диверсия на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска привела к отключению энергоснабжения во всей столице, ведутся ремонтные работы, заявил сирийскому государственному агентству САНА министр энергетики страны Гассан Земель.По его словам, ремонтные бригады уже работают на месте и в течение часа энергоснабжение будет постепенно возвращаться в сирийскую столицу.

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дамаск (город)