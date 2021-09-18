https://ria.ru/20210918/avstraliya-1750678599.html
Во Франции заявили о подрыве доверия к Австралии у всей Европы
Во Франции заявили о подрыве доверия к Австралии у всей Европы - РИА Новости, 18.09.2021
Во Франции заявили о подрыве доверия к Австралии у всей Европы
Разорвав с Францией контракт по подлодкам, Австралия поставила под сомнение доверие не только Парижа, но и всей Европы, заявил госсекретарь при французском МИД... РИА Новости, 18.09.2021
2021-09-18T15:05
2021-09-18T15:05
2021-09-18T18:14
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ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. Разорвав с Францией контракт по подлодкам, Австралия поставила под сомнение доверие не только Парижа, но и всей Европы, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.Накануне глава МИД Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что послов в США и Австралии отозвали для консультаций. После этого в США отметили, что администрация поддерживает тесный контакт с французскими властями и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.После инцидента с Канберрой Европе стоит усилить свою стратегическую автономию и оборону, указал он."Правительство Австралии не может прятаться за спины Вашингтона или Лондона. Они приняли решение как суверенное государство, а Америка стала защищать свои интересы. <...> Да, понятно, что в неприятной манере, непартнерской, но не надо ждать, пока Вашингтон придет в чувство", — считает госсекретарь.По его словам, сейчас европейским странам нужно перейти к действию.На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750597913.html
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в мире, австралия, франция, сша, мид франции
15:05 18.09.2021 (обновлено: 18:14 18.09.2021)
Во Франции заявили о подрыве доверия к Австралии у всей Европы
Госсекретарь при МИД Франции Бон: Австралия подорвала доверие всей Европы
ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости. Разорвав с Францией контракт по подлодкам, Австралия поставила под сомнение доверие не только Парижа, но и всей Европы, заявил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.
Накануне глава МИД Жан-Ив Ле Дриан
сообщил, что послов в США
и Австралии отозвали для консультаций. После этого в США отметили, что администрация поддерживает тесный контакт с французскими властями и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.
"Я не знаю, как мы теперь можем доверять нашим австралийским партнерам. И это был не шаг против Франции, это подрыв доверия Европы", — заявил Бон в эфире France 24.
После инцидента с Канберрой Европе стоит усилить свою стратегическую автономию и оборону, указал он.
"Правительство Австралии не может прятаться за спины Вашингтона или Лондона. Они приняли решение как суверенное государство, а Америка стала защищать свои интересы. <...> Да, понятно, что в неприятной манере, непартнерской, но не надо ждать, пока Вашингтон придет в чувство", — считает госсекретарь.
По его словам, сейчас европейским странам нужно перейти к действию.
На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон
, президент США Джо Байден
и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Канберра также сообщила о выходе из контракта по подлодкам с французской компанией Naval Group.
Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), который называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан
назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.