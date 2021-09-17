https://ria.ru/20210917/yavka-1750622447.html

Явка в Ростовской области превысила 12 процентов

Явка в Ростовской области превысила 12 процентов - РИА Новости, 17.09.2021

Явка в Ростовской области превысила 12 процентов

Явка на выборах в Госдуму в Ростовской области в первый из трех дней голосования составила 12,7% без учета проголосовавших дистанционно, сообщает областной... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T22:16

2021-09-17T22:16

2021-09-17T22:16

выборы в государственную думу

политика

севастополь

ростовская область

москва

госдума рф

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Ростовской области в первый из трех дней голосования составила 12,7% без учета проголосовавших дистанционно, сообщает областной избирком."В Ростовской области 17 сентября приняли участие в выборах 388 732 избирателя - 12,7% от общего числа (без учета проголосовавших дистанционно)", - говорится в сообщении.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата Заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе организовано свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей – 3 182 628 человек.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области.

https://ria.ru/20210917/vybory-1750581946.html

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политика, севастополь, ростовская область, москва, госдума рф, россия