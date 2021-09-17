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Явка на выборах в Нижегородской области составила около 13 процентов
Явка на выборах в Нижегородской области составила около 13 процентов - РИА Новости, 17.09.2021
Явка на выборах в Нижегородской области составила около 13 процентов
Явка избирателей в Нижегородской области в первый день выборов в Госдуму РФ и законодательное собрание региона составила около 13%, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T21:51
2021-09-17T21:51
2021-09-17T21:51
выборы в государственную думу
политика
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госдума рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Нижегородской области в первый день выборов в Госдуму РФ и законодательное собрание региона составила около 13%, сообщила журналистам председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская."По данным на 15 часов явка на выборах депутатов Госдумы составила 8,21%, на выборах депутатов законодательного собрания региона - 7,84%.... К 21.00 обработаны данные примерно с 80% избирательных участков, явка составляет около 13%", - рассказала Красилевская.По ее словам, в первый день очень активно шло дистанционное электронное голосование - свою волю при помощи платформы для онлайн-голосования изъявили более 57% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области. Всего в список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включено 126 тысяч 493 избирателя.Глава облизбиркома сообщила, что за день на горячую линию избирательной комиссии поступило 41 обращение. "Эти вопросы, в основном, касались реализации активного избирательного права. Также у нас есть 6 обращений с замечаниями о нарушении законодательства, сейчас они все в работе, по ним будут приняты соответствующие решения", - заявила Красилевская.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также ещё в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На территории Нижегородской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.В Нижегородской области численность избирателей на 1 июля 2021 года составляет 2 527 990 человек.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
Явка на выборах в Нижегородской области составила около 13 процентов
Явка в первый день выборов в Нижегородской области составила около 13 процентов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости.
Явка избирателей в Нижегородской области
в первый день выборов в Госдуму РФ
и законодательное собрание региона составила около 13%, сообщила журналистам председатель областной избирательной комиссии Маргарита Красилевская.
"По данным на 15 часов явка на выборах депутатов Госдумы составила 8,21%, на выборах депутатов законодательного собрания региона - 7,84%.... К 21.00 обработаны данные примерно с 80% избирательных участков, явка составляет около 13%", - рассказала Красилевская.
По ее словам, в первый день очень активно шло дистанционное электронное голосование - свою волю при помощи платформы для онлайн-голосования изъявили более 57% от общего числа подавших заявления избирателей Нижегородской области. Всего в список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, включено 126 тысяч 493 избирателя.
Глава облизбиркома сообщила, что за день на горячую линию избирательной комиссии поступило 41 обращение. "Эти вопросы, в основном, касались реализации активного избирательного права. Также у нас есть 6 обращений с замечаниями о нарушении законодательства, сейчас они все в работе, по ним будут приняты соответствующие решения", - заявила Красилевская.
По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве
, а также ещё в шести субъектах - Курской
, Нижегородской, Ярославской
, Мурманской
и Ростовской областях
и Севастополе
.
На территории Нижегородской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.
В Нижегородской области численность избирателей на 1 июля 2021 года составляет 2 527 990 человек.