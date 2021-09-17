https://ria.ru/20210917/yavka-1750601504.html

В Подмосковье явка на выборах в Госдуму составила почти девять процентов

В Подмосковье явка на выборах в Госдуму составила почти девять процентов - РИА Новости, 17.09.2021

В Подмосковье явка на выборах в Госдуму составила почти девять процентов

Явка избирателей на выборах в Государственную Думу и Московскую областную думу в Подмосковье к 15.00 составила 8,93%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T19:14

2021-09-17T19:14

2021-09-17T19:14

выборы в государственную думу

политика

московская область (подмосковье)

московская областная дума

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750510199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b954086635d3452b8e594ceda5dfa9e.jpg

ОДИНЦОВО (Московская область), 17 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Государственную Думу и Московскую областную думу в Подмосковье к 15.00 составила 8,93%, сообщил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин журналистам."Жители Подмосковья, Московской области активно участвуют в голосовании как по выборам в депутаты в Государственную Думу Российской Федерации, так и по выборам депутатов Московской областной Думы. Если говорить о конкретных цифрах наших избирателей, которые отдали свои голоса за понравившихся им кандидатов и политические партии, то на 15.00 эта цифра составила 525 тысяч 938 человек, что составляет 8,93% от общего числа избирателей. Напомню, что число избирателей в Московской области составляет 5,8 миллиона человек", - сказал Березкин.

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, московская область (подмосковье), московская областная дума, госдума рф, выборы в государственную думу, россия