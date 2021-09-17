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На Чукотке явка на выборы в Госдуму превысила 31 процент

На Чукотке явка на выборы в Госдуму превысила 31 процент - РИА Новости, 17.09.2021

На Чукотке явка на выборы в Госдуму превысила 31 процент

Явка на выборах на Чукотке в первый из трех дней голосования составила 31,5%, сообщают власти региона. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:36

2021-09-17T18:36

2021-09-17T18:37

выборы в государственную думу

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выборы в государственную думу

чукотка

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Явка на выборах на Чукотке в первый из трех дней голосования составила 31,5%, сообщают власти региона.Ранее власти информировали, что явка на выборах на Чукотке к 15.00 по местному времени в первый из трех дней голосования составила 23%. Председатель ЦИК Элла Памфилова говорила, что максимальная явка в регионах РФ отмечена в Чукотском автономном округе, Чечне и Туве."Явка избирателей в первый день голосования составила 31,5 %. Так, из 30 507 избирателей проголосовали 9 630 человек. Наиболее активно голосование идёт в Провиденском городском округе – там проголосовало без меньшего половина избирателей – 48,7% избирателей. На втором месте – городской округ Эгвекинот – 48,2%", - говорится в сообщении на официальном портале госорганов округа.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. На Чукотке в дни голосования выбирают депутатов Государственной думы, депутатов региональной думы седьмого созыва, также проходят семь избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, чукотка, россия