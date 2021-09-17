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В Карелии явка на выборах составила почти девять процентов

В Карелии явка на выборах составила почти девять процентов - РИА Новости, 17.09.2021

В Карелии явка на выборах составила почти девять процентов

Явка на выборах в Карелии на 15.00 мск в первый день голосования составила 8,9%, сообщает ЦИК республики. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:10

2021-09-17T17:10

2021-09-17T17:12

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Карелии на 15.00 мск в первый день голосования составила 8,9%, сообщает ЦИК республики."В Карелии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. По состоянию на 15.00 явка избирателей составила более 45 тысяч, что составляет 8,9% от числа избирателей Карелии", - сообщает ЦИК Карелии на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По данным ЦИК Карелии, в пятницу в 8.00 в республике открылись: 462 избирательных участка; 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 – в медучреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи. Голосование организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности.В Карелии проходят выборы в Государственную Думу и законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика карелия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия