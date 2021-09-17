В Карелии явка на выборах составила почти девять процентов

Явка на выборах в Карелии к 15:00 составила 8,9 процента
Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.
Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.
Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.
Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.
Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.
Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.
Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.
Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.
Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".
Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.
На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.
Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.
На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.
Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.
Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.
Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.
Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.
Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.
Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.
В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.
В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.
ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.
ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.
Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.
Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.
Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.
Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.
Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.
Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.
Избирательные участки открылись по всей стране в 8:00 и будут работать до 20:00.
Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.
Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.
Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября.
Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".
Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.
На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.
Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.
Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.
Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.
В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.
ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40 процентов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее № 9 Белгорода.
Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.
Премьер Михаил Мишустин выбрал систему электронного голосования и принял участие в выборах, не покидая рабочего кабинета.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал в своей резиденции в Даниловом монастыре.
Владимир Путин, находящийся на самоизоляции, в условиях санитарных ограничений проголосовал онлайн.