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Более 848 тысяч москвичей проголосовали дистанционно к 15:00

Более 848 тысяч москвичей проголосовали дистанционно к 15:00 - РИА Новости, 17.09.2021

Более 848 тысяч москвичей проголосовали дистанционно к 15:00

Более 848 тысяч москвичей проголосовали онлайн, явка составила 42,1%, сообщили РИА Новости в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T15:45

2021-09-17T15:45

2021-09-17T15:45

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Более 848 тысяч москвичей проголосовали онлайн, явка составила 42,1%, сообщили РИА Новости в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве."На 15.00 онлайн проголосовали 848231 москвичей из 2014765 зарегистрированных", - сообщили в штабе.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, госдума рф