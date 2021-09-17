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Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/yavka-1750521068.html
В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования
В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования - РИА Новости, 17.09.2021
В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования
В "Единой России", по данным на 12.00, отмечают высокую явку избирателей в первый день выборов, заявил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:31
2021-09-17T13:31
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
яблоко
дальний восток
коммунисты россии
сергей перминов
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В "Единой России", по данным на 12.00, отмечают высокую явку избирателей в первый день выборов, заявил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов."Большое количество кандидатов, партий принимает участие, что, собственно, и объясняет высокую явку и интерес избирателей, жителей к происходящему сейчас в нашей стране. Мы уверены в высокой степени готовности и организации выборного проекта и полагаем, что наши мониторинговые системы внесут свой вклад в дело обеспечения легитимности, честности и прозрачности выборов", - сказал Перминов журналистам в ситуационном центре "Единой России".По данным представителя ЕР, в отдельных субъектах Дальнего Востока явка избирателей уже превысила 20%. По мнению Перминова, это связано с тем, что люди хотят освободить для себя субботу и воскресенье для личного времени. "Трехдневное голосование весьма удобно", - заметил он.Также, по словам Перминова, очень эффективной показывает себя платформа электронного дистанционного голосования, что в условиях пандемии безопасно и существенно экономит время.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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политика, единая россия, госдума рф, яблоко, дальний восток, коммунисты россии, сергей перминов
13:31 17.09.2021
 
В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования

Сенатор Перминов: в ЕР отмечают высокую явку избирателей в первый день выборов

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГолосование на выборах в Госдуму РФ
Голосование на выборах в Госдуму РФ - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В "Единой России", по данным на 12.00, отмечают высокую явку избирателей в первый день выборов, заявил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов.
"Большое количество кандидатов, партий принимает участие, что, собственно, и объясняет высокую явку и интерес избирателей, жителей к происходящему сейчас в нашей стране. Мы уверены в высокой степени готовности и организации выборного проекта и полагаем, что наши мониторинговые системы внесут свой вклад в дело обеспечения легитимности, честности и прозрачности выборов", - сказал Перминов журналистам в ситуационном центре "Единой России".
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18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
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По данным представителя ЕР, в отдельных субъектах Дальнего Востока явка избирателей уже превысила 20%. По мнению Перминова, это связано с тем, что люди хотят освободить для себя субботу и воскресенье для личного времени. "Трехдневное голосование весьма удобно", - заметил он.
Также, по словам Перминова, очень эффективной показывает себя платформа электронного дистанционного голосования, что в условиях пандемии безопасно и существенно экономит время.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Выборы в России. День первый
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Избирательные участки открылись по всей стране в 08:00 и будут работать 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на избирательном участке в Московской области
1 из 16

Избирательные участки открылись по всей стране в 08:00 и будут работать 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанк

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

Глава Республики Саха Айсен Николаев во время голосования на выборах в Госдуму в Якутcке
2 из 16

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября

Люди голосуют на избирательном участке во Владивостоке
3 из 16

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

Сотрудница участковой избирательной комиссии на избирательном участке в Хабаровске
4 из 16

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на избирательном участке в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве
5 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

Кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким голосует на избирательном участке в Хабаровске
6 из 16

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев голосует на избирательном участке в Хабаровске
7 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Евгений Переверзев / Перейти в фотобанк

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

Девушка голосует на избирательном участке в Хабаровске
8 из 16

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в Симферополе
9 из 16

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

Девушки во время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
10 из 16

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной голосуют на избирательном участке во Владивостоке
11 из 16

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе
12 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
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© РИА Новости / Виталий Шайфулин / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой во время измерения температуры перед голосованием на избирательном участке в Кызыле
13 из 16

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40%.

Мужчина голосует на избирательном участке в Симферополе
14 из 16

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее №9 Белгорода.

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков голосует на избирательном участке в Белгороде
15 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее №9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

Девушка на избирательном участке в Симферополе
16 из 16

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 16

Избирательные участки открылись по всей стране в 08:00 и будут работать 20:00.

Министр обороны Сергей Шойгу проголосовал на территории 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
2 из 16

Глава Республики Саха Айсен Николаев отдал свой голос на участке в Якутcке.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
Перейти в фотобанк
3 из 16

Выборы в России проходят в этом году три дня и завершатся в единый день голосования 19 сентября

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 16

Нижнюю палату парламента избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
5 из 16

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский воспользовался дистанционным электронным голосованием и отдал свой голос во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в "Экспоцентре".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 16

Одновременно с федеральными проходят региональные и муниципальные выборы.

На фото: кандидат в губернаторы Хабаровского края, телеведущая Марина Ким на избирательном участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
7 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора края Михаил Дегтярев проголосовал на участке в Хабаровске.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
8 из 16

Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.

© РИА Новости / Евгений Переверзев
Перейти в фотобанк
9 из 16

Глава Крыма Сергей Аксенов проголосовал в Симферополе сразу после открытия участков.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 16

В Москве открылись все избирательные участки, к работе приступили 46 тысяч членов участковых комиссий.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
11 из 16

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко с супругой Ириной стали одним из первых участников голосования в во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко на избирательном участке в Пензе.

© РИА Новости / Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области
Перейти в фотобанк
13 из 16

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг с супругой Айланой проголосовали на избирательном участке в Кызыле.

© РИА Новости / Виталий Шайфулин
Перейти в фотобанк
14 из 16

ЦИК зафиксировал высокую явку избирателей в первый день выборов. В регионах, где доступно электронное дистанционное голосование, она уже превысила 40%.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
15 из 16

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков проголосовал на участке в лицее №9 Белгорода.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
16 из 16

Выборы проходят в штатном режиме, серьезных нарушений наблюдатели не фиксируют.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
 
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