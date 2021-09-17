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В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования

В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования - РИА Новости, 17.09.2021

В ЕР заявили о высокой явке избирателей в первый день голосования

В "Единой России", по данным на 12.00, отмечают высокую явку избирателей в первый день выборов, заявил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:31

2021-09-17T13:31

2021-09-17T13:31

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

яблоко

дальний восток

коммунисты россии

сергей перминов

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МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В "Единой России", по данным на 12.00, отмечают высокую явку избирателей в первый день выборов, заявил заместитель секретаря генсовета партии, сенатор Сергей Перминов."Большое количество кандидатов, партий принимает участие, что, собственно, и объясняет высокую явку и интерес избирателей, жителей к происходящему сейчас в нашей стране. Мы уверены в высокой степени готовности и организации выборного проекта и полагаем, что наши мониторинговые системы внесут свой вклад в дело обеспечения легитимности, честности и прозрачности выборов", - сказал Перминов журналистам в ситуационном центре "Единой России".По данным представителя ЕР, в отдельных субъектах Дальнего Востока явка избирателей уже превысила 20%. По мнению Перминова, это связано с тем, что люди хотят освободить для себя субботу и воскресенье для личного времени. "Трехдневное голосование весьма удобно", - заметил он.Также, по словам Перминова, очень эффективной показывает себя платформа электронного дистанционного голосования, что в условиях пандемии безопасно и существенно экономит время.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, яблоко, дальний восток, коммунисты россии, сергей перминов