https://ria.ru/20210917/vybory-1750597638.html

Наблюдатели ОДКБ оценили трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Наблюдатели ОДКБ оценили трехдневное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Наблюдатели ОДКБ оценили трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Трехдневная модель голосования на выборах в Госдуму представляется совершенно нормальной, заявил координатор группы международных наблюдателей от Парламентской... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T18:55

2021-09-17T18:55

2021-09-17T18:55

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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трехдневная модель голосования на выборах в Госдуму представляется совершенно нормальной, заявил координатор группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель комитета нижней палаты парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.Он сообщил, что группа международных наблюдателей ПА ОДКБ провела в пятнице в Госдуме встречу с представителями политических партий."Сегодняшняя встреча была очень плодотворной и полезной для наблюдателей, мы видели различные спектры мнений ведущих политических парламентских партий. При этом каждая из партий давала свою оценку независимо на текущую ситуацию и законодательство о выборах, на реформы в стране, на ситуацию в Афганистане. Плюрализм мнений в РФ на очень высоком уровне, никто не запрещал, все высказывались абсолютно открыто", - сказал Кожахметов, слова которого привел канал ПА ОДКБ в Telegram."По поводу трехдневного срока голосования были высказаны моменты, что, возможно, это излишне, что одного дня хватит для того, чтобы определиться с выбором. Но я думаю, это позиция, которая в последующем также будет обсуждаться в парламенте. В данном случае мы считаем, что это нормальная модель совершенно" , - добавил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210917/golosovanie-1750502245.html

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политика, одкб, госдума рф, выборы в государственную думу, россия