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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750597638.html
Наблюдатели ОДКБ оценили трехдневное голосование на выборах в Госдуму
Наблюдатели ОДКБ оценили трехдневное голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Наблюдатели ОДКБ оценили трехдневное голосование на выборах в Госдуму
Трехдневная модель голосования на выборах в Госдуму представляется совершенно нормальной, заявил координатор группы международных наблюдателей от Парламентской... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T18:55
2021-09-17T18:55
выборы в государственную думу
политика
одкб
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трехдневная модель голосования на выборах в Госдуму представляется совершенно нормальной, заявил координатор группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель комитета нижней палаты парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.Он сообщил, что группа международных наблюдателей ПА ОДКБ провела в пятнице в Госдуме встречу с представителями политических партий."Сегодняшняя встреча была очень плодотворной и полезной для наблюдателей, мы видели различные спектры мнений ведущих политических парламентских партий. При этом каждая из партий давала свою оценку независимо на текущую ситуацию и законодательство о выборах, на реформы в стране, на ситуацию в Афганистане. Плюрализм мнений в РФ на очень высоком уровне, никто не запрещал, все высказывались абсолютно открыто", - сказал Кожахметов, слова которого привел канал ПА ОДКБ в Telegram."По поводу трехдневного срока голосования были высказаны моменты, что, возможно, это излишне, что одного дня хватит для того, чтобы определиться с выбором. Но я думаю, это позиция, которая в последующем также будет обсуждаться в парламенте. В данном случае мы считаем, что это нормальная модель совершенно" , - добавил он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, одкб, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
18:55 17.09.2021
 
Наблюдатели ОДКБ оценили трехдневное голосование на выборах в Госдуму

Наблюдатели ОДКБ оценили модель голосования в России в течение трех дней как нормальную

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Трехдневная модель голосования на выборах в Госдуму представляется совершенно нормальной, заявил координатор группы международных наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОДКБ, председатель комитета нижней палаты парламента Казахстана по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.
Он сообщил, что группа международных наблюдателей ПА ОДКБ провела в пятнице в Госдуме встречу с представителями политических партий.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время открытого тестового голосования в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
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"Сегодняшняя встреча была очень плодотворной и полезной для наблюдателей, мы видели различные спектры мнений ведущих политических парламентских партий. При этом каждая из партий давала свою оценку независимо на текущую ситуацию и законодательство о выборах, на реформы в стране, на ситуацию в Афганистане. Плюрализм мнений в РФ на очень высоком уровне, никто не запрещал, все высказывались абсолютно открыто", - сказал Кожахметов, слова которого привел канал ПА ОДКБ в Telegram.
"По поводу трехдневного срока голосования были высказаны моменты, что, возможно, это излишне, что одного дня хватит для того, чтобы определиться с выбором. Но я думаю, это позиция, которая в последующем также будет обсуждаться в парламенте. В данном случае мы считаем, что это нормальная модель совершенно" , - добавил он.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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