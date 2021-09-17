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В Курской области явка на выборы составила десять процентов

В Курской области явка на выборы составила десять процентов - РИА Новости, 17.09.2021

В Курской области явка на выборы составила десять процентов

Явка избирателей в Курской области, где действует дистанционное электронное голосование, составила на 15.00 мск пятницы 10%, следует из данных, которые приводит РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T17:09

2021-09-17T17:09

2021-09-17T17:09

выборы в государственную думу

политика

курская область

госдума рф

россия

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ВОРОНЕЖ, 17 сен - РИА Новости. Явка избирателей в Курской области, где действует дистанционное электронное голосование, составила на 15.00 мск пятницы 10%, следует из данных, которые приводит облизбирком.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в ряде регионов РФ, в том числе - Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 55 581 человек."Всего 43 513 (проголосовали) 10.00%", - говорится в сообщении.В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, курская область, госдума рф, россия