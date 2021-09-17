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В Пермском крае явка на выборах составила 7,49 процента

В Пермском крае явка на выборах составила 7,49 процента - РИА Новости, 17.09.2021

В Пермском крае явка на выборах составила 7,49 процента

Около 150 тысяч жителей Пермского края проголосовали на выборах к 15.00 (на 13.00 мск), явка составила 7,49% от общей численности избирателей, сообщили в... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:53

2021-09-17T16:53

2021-09-17T16:53

выборы в государственную думу

политика

пермский край

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ПЕРМЬ, 17 сен - РИА Новости. Около 150 тысяч жителей Пермского края проголосовали на выборах к 15.00 (на 13.00 мск), явка составила 7,49% от общей численности избирателей, сообщили в краевом избиркоме."Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 15.00 (13.00 мск) составляет 7,49%, или 148 277 человек. В Перми по состоянию на 15.00 (13.00 мск) в выборах приняли участие 5,48% избирателей (42 183 человек)", — говорится в сообщении.Уточняется, что наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском, Уинском и Большесосновском муниципальных округах (14,65%, 14,46%, 13,32% соответственно). Самая низкая активность пока наблюдается в Лысьвенском городском округе (5,90%), Перми (5,48%), Нытвенском городском округе (5,40%) и Косинском муниципальном округе (4,09%).Итоговые данные за день появятся утром 18 сентября.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае выбирают депутатов в Госдумы восьмого созыва, краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе открылись 1790 избирательных участков, из них 1758 постоянных и 32 временных. Они будут работать все три дня голосования с 08.00 до 20.00. По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках задействованы около 6 тысяч наблюдателей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пермский край, пермь, госдума рф