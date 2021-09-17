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Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Путин проголосовал онлайн на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T16:45

2021-09-17T16:45

2021-09-17T18:25

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

элла памфилова

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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.Глава государства призвал россиян также принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию"."Сегодня в нашей стране началось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной думы восьмого созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате", — сказал он.Путин заявил, что такая система голосования применяется во многих странах мира и уже неоднократно использовалась в Москве.Во вторник глава государства ушел на самоизоляцию, так как до этого контактировал с сотрудником, заразившимся коронавирусом. Как отмечал Песков, сам Путин абсолютно здоров. В четверг президент заявил, что в его окружении заразились несколько десятков человек. Как ранее стало известно, они болеют либо бессимптомно, либо в легкой форме.Единый день голосования на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В каждый из этих трех дней можно проголосовать с 8:00 до 20:00. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам. По решению ЦИК, дистанционное электронное голосование состоится в Москве, а также в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.По итогам выборов президент пообщается с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой по видеосвязи.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Рассчитываю на вашу активную жизненную позицию" – Путин проголосовал на выборах в Госдуму онлайн Президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на думских выборах, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства призвал россиян также принять участие в голосовании, отметив, что рассчитывает на их "активную жизненную позицию". 2021-09-17T16:45 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, элла памфилова