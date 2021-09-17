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В КБР проголосовали почти 17 процентов избирателей
В КБР проголосовали почти 17 процентов избирателей - РИА Новости, 17.09.2021
В КБР проголосовали почти 17 процентов избирателей
Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 16.00 в первый день голосования составила почти 17%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:36
2021-09-17T16:36
2021-09-17T16:36
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
кабардино-балкарская республика (кбр)
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НАЛЬЧИК, 17 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 16.00 в первый день голосования составила почти 17%, сообщили журналистам в республиканском избиркоме."По состоянию на 16.00 мск пятницы, проголосовали 91 326 или 16,9% избирателей", - сказал представитель избиркома.В пятницу в Кабардино-Балкарии открылись 355 избирательных участков. В регионе наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Голосование продлится с 17 по 19 сентября.
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политика, госдума рф, кабардино-балкарская республика (кбр)
В КБР проголосовали почти 17 процентов избирателей
В Кабардино-Балкарии проголосовали 16,9 процента избирателей