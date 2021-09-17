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Министр просвещения проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из детсада
Министр просвещения проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из детсада - РИА Новости, 17.09.2021
Министр просвещения проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из детсада
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в электронном голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T16:31
2021-09-17T16:31
2021-09-17T16:31
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сергей кравцов
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов принял участие в электронном голосовании на выборах в Государственную думу, сообщает пресс-служба ведомства.Министр в преддверии Дня воспитателя, который в России будут отмечать 27 сентября, посетил московскую школу №2054 и детский сад, где пообщался с детьми и руководством."Сегодня 17 сентября, находясь в одном из детских садов в преддверии 27 сентября, Дня воспитателя, голосую электронно. Призываю всех проголосовать! Кто не может сегодня из дома электронно – 18 или 19 сентября прийти на избирательные участки и сделать свой выбор для будущего России", - цитирует Кравцова пресс-служба ведомства.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также еще в шести регионах – Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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общество, севастополь, москва, госдума рф, сергей кравцов, россия
Министр просвещения проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из детсада
Министр просвещения Сергей Кравцов проголосовал на выборах в Госдуму онлайн из детсада