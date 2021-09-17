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На Украине призвали расширить санкции против России из-за выборов в Крыму
На Украине призвали расширить санкции против России из-за выборов в Крыму - РИА Новости, 17.09.2021
На Украине призвали расширить санкции против России из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса, РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:56
2021-09-17T15:56
2021-09-17T15:56
выборы в государственную думу
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госдума рф
мид украины
выборы в государственную думу
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КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса, в связи с этим ведомство призвало мировое сообщество расширить санкции против России, говорится в заявлении МИД в пятницу."Призываем иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций", - заявили в МИД.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
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На Украине призвали расширить санкции против России из-за выборов в Крыму
МИД Украины призвал расширить санкции против России из-за выборов в ГД в Крыму и Донбассе