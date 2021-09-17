Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210917/vybory-1750555908.html
На Украине призвали расширить санкции против России из-за выборов в Крыму
На Украине призвали расширить санкции против России из-за выборов в Крыму - РИА Новости, 17.09.2021
На Украине призвали расширить санкции против России из-за выборов в Крыму
Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса, РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T15:56
2021-09-17T15:56
выборы в государственную думу
в мире
украина
севастополь
владимир путин
госдума рф
мид украины
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b19263649691d6acb476bf18609c7711.jpg
КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса, в связи с этим ведомство призвало мировое сообщество расширить санкции против России, говорится в заявлении МИД в пятницу."Призываем иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций", - заявили в МИД.Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
https://ria.ru/20210915/sanktsii-1750187058.html
украина
севастополь
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155863/10/1558631017_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c6d51ec329d713afa9dcc34f6d551995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, севастополь, владимир путин, госдума рф, мид украины, выборы в государственную думу, элла памфилова, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
15:56 17.09.2021
 
На Украине призвали расширить санкции против России из-за выборов в Крыму

МИД Украины призвал расширить санкции против России из-за выборов в ГД в Крыму и Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 сен – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение выборов в Госдуму РФ в Крыму и привлечение к голосованию жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса, в связи с этим ведомство призвало мировое сообщество расширить санкции против России, говорится в заявлении МИД в пятницу.
"Призываем иностранные государства и международные организации решительно осудить незаконные действия РФ, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ, усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в частности путем расширения против нее санкций", - заявили в МИД.
Баннеры с информацией о выборах депутатов Государственной думы России 8-го созыва в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 16:10Выборы в Государственную думу
В ЕП предложили санкции для граждан Евросоюза за работу на выборах в Крыму
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила в интервью РИА Новости, что на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР участков не будет, но жители, которые в упрощенном порядке получили российское гражданство, смогут приехать в Ростовскую область, где они получали паспорта, и проголосовать. В том числе они могут проголосовать дистанционно при наличии верифицированного аккаунта на портале госуслуг.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуВ миреУкраинаСевастопольВладимир ПутинГосдума РФМИД УкраиныВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В Австралии выразили сожаление после решения Франции отозвать посла
05:16В посольстве США оценили сотрудничество с Россией в Арктическом совете
05:00Блинкен и глава британского МИД обсудили внешнеполитические приоритеты
04:51В Красноярском крае пропала географическая экспедиция
04:46В США выразили сожаление из-за приостановки миссии ОБСЕ
04:39Секретарь СНБО Украины устроил перепалку из-за русского языка
04:35В США мультимиллионера признали виновным в убийстве близкой подруги
04:19Венесуэла заявила о "террористической атаке" на главный банк страны
04:04Назван способ правильно выбрать банан
03:59Германия предложит план по созданию сил быстрого реагирования Европы
03:38Историк: лаборатории США могут использовать опыт японского "отряда смерти"
03:29Кинолог рассказал, чем опасны для собак осенние листья
03:27Синоптики предупредили россиян об "октябрьской" погоде
03:18Эксперт рассказал, кто чаще теряет деньги на бирже
03:15Немцы высмеяли реакцию Франции на разрыв контракта по подлодкам
03:12Эксперт: Австралия дала пощечину Франции, расторгнув контракт по подлодкам
03:03СМИ: Франция никогда ранее не отзывала своих послов из США и Австралии
03:00Названы самые частые способы обмана покупателей новостроек
02:39США назвали Францию "сильным партнером" после отзыва Парижем посла
02:18Эксперт объяснил, когда банк может потребовать отдать “снятые” деньги
Лента новостейМолния