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Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Губернатор Ярославской области проголосовал на выборах в Госдуму

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов проголосовал на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T14:08

2021-09-17T14:08

2021-09-17T14:08

выборы в государственную думу

политика

рыбинск

ярославская область

госдума рф

дмитрий миронов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов проголосовал на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент РИА Новости.Миронов проголосовал на участке, открытом на базе медицинского вуза."Свой выбор я сделал в пользу профессионалов, которые умеют работать и могут максимально эффективно отстаивать интересы наших граждан. Уверен, что они не подведут", - заявил губернатор журналистам.Он призвал жителей региона прийти на выборы и проголосовать за людей, "которые следующие 5 лет будут формировать законодательную основу развития нашей страны"."Очень важно, чтобы они стали частью государственной команды - конструктивно и слаженно, работали вместе с представителями исполнительной власти. Только в этом случае мы можем рассчитывать, что задачи, которые ставят наши граждане перед властью, будут решаться", - подчеркнул Миронов.В Ярославской области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы РФ, а также ряд местных выборов - в частности, главы Рыбинска, второго по величине города региона.

https://ria.ru/20210917/yavka-1750521068.html

рыбинск

ярославская область

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политика, рыбинск, ярославская область, госдума рф, дмитрий миронов