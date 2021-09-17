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На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки

На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки - РИА Новости, 17.09.2021

На Алтае опровергли информацию о подвозе избирателей на участки

Избирательная комиссия Алтайского края опровергла информацию о подвозе избирателей на участки, сообщил правительственный Telegram-канал "Ленина, 59". РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:58

2021-09-17T13:58

2021-09-17T13:58

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политика

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БАРНАУЛ, 17 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Алтайского края опровергла информацию о подвозе избирателей на участки, сообщил правительственный Telegram-канал "Ленина, 59"."Избирком Алтайского края проверил информацию о нарушениях, о которых сообщили некоторые СМИ края… В отношении так называемого "подвоза" в краевую избирательную комиссию никаких обращений не поступало. Тем не менее опубликованная информация была рассмотрена и не нашла своего подтверждения", - говорится в сообщении.Уточняется, что на ряде избирательных участков, действительно, голосует много избирателей. Они выбрали для себя тот или иной участок для голосования, подав соответствующее заявление о голосовании по месту нахождения в установленный законом срок. "И это право избирателя – выбрать любой удобный для себя участок голосования, в частности, который может быть расположен рядом с местом работы или учебы, воспользовавшись механизмом "Мобильный избиратель", - говорится в сообщении.В Алтайском крае проходят выборы депутатов Госдумы и Алтайского краевого законодательного собрания. Работают 1793 избирательных участка, в списках избирателей - почти 1,8 миллиона человек (по данным на 1 июля 2021 года). Голосование пройдет с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html

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политика, алтайский край, госдума рф