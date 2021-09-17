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Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 17.09.2021
Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:55
2021-09-17T13:55
2021-09-17T13:55
выборы в государственную думу
политика
иркутская область
госдума рф
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 17 сен – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал на выборах депутатов Государственной думы, сообщает пресс-служба правительства региона."Глава Приангарья Игорь Кобзев проголосовал на избирательном участке №604, который расположен в 76-й иркутской школе. Туда он пришел вместе с супругой", - говорится в сообщении.Во время голосования он отметил важность этого события в жизни страны и призвал жителей Иркутской области принять участие в выборах 17-19 сентября.В регионе проходят выборы депутатов Госдумы, дополнительные выборы депутатов заксобрания региона по ряду округов, а также 90 муниципальных кампаний.В регионе работает 1861 участковая комиссия. Все избирательные участки обеспечены антисептиками и средствами индивидуальной защиты.В Иркутской области численность избирателей превышает 1,8 миллиона человек.
https://ria.ru/20210917/protsedura-1750313292.html
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политика, иркутская область, госдума рф, игорь кобзев
Губернатор Иркутской области проголосовал на выборах
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проголосовал на выборах депутатов Госдумы