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Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021

Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на выборах в первый день голосования, сообщает управление пресс-службы руководителя республики. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-17T13:46

2021-09-17T13:46

2021-09-17T13:46

выборы в государственную думу

политика

республика карелия

артур парфенчиков

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на выборах в первый день голосования, сообщает управление пресс-службы руководителя республики.Он поблагодарил жителей Карелии за приход на избирательные участки. "Это ответственная и гражданская позиция. У нас могут быть разные позиции, мнения, но главное, чтобы в их основе лежала искренняя любовь к нашей родной земле, желание развития нашей страны. И тогда мы все – одна команда Карелии", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.В Карелии проходят выборы в Госдуму и законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.По данным ЦИК Карелии, в 8.00 в республике открылись: 462 избирательных участка; 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 – в медучреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи. Голосование организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности.

республика карелия

россия

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политика, республика карелия, артур парфенчиков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия