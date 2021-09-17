Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Карелии Парфенчиков проголосовал на выборах в Госдуму и региональный парламент
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форум
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на выборах в первый день голосования, сообщает управление пресс-службы руководителя республики.
"Сегодня по всей России началось трехдневное голосование. Глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на участке в Петрозаводском автотранспортном техникуме на улице Ленинградской", - говорится в сообщении.
Он поблагодарил жителей Карелии за приход на избирательные участки. "Это ответственная и гражданская позиция. У нас могут быть разные позиции, мнения, но главное, чтобы в их основе лежала искренняя любовь к нашей родной земле, желание развития нашей страны. И тогда мы все – одна команда Карелии", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
В Карелии проходят выборы в Госдуму и законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.
По данным ЦИК Карелии, в 8.00 в республике открылись: 462 избирательных участка; 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 – в медучреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи. Голосование организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности.