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Выборы в Государственную думу
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Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 17.09.2021
Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму
Глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на выборах в первый день голосования, сообщает управление пресс-службы руководителя республики. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-17T13:46
2021-09-17T13:46
выборы в государственную думу
политика
республика карелия
артур парфенчиков
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на выборах в первый день голосования, сообщает управление пресс-службы руководителя республики.Он поблагодарил жителей Карелии за приход на избирательные участки. "Это ответственная и гражданская позиция. У нас могут быть разные позиции, мнения, но главное, чтобы в их основе лежала искренняя любовь к нашей родной земле, желание развития нашей страны. И тогда мы все – одна команда Карелии", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.В Карелии проходят выборы в Госдуму и законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.По данным ЦИК Карелии, в 8.00 в республике открылись: 462 избирательных участка; 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 – в медучреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи. Голосование организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности.
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политика, республика карелия, артур парфенчиков, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
13:46 17.09.2021
 
Глава Карелии проголосовал на выборах в Госдуму

Глава Карелии Парфенчиков проголосовал на выборах в Госдуму и региональный парламент

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Российском инвестиционном форум
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форум - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на выборах в первый день голосования, сообщает управление пресс-службы руководителя республики.
"Сегодня по всей России началось трехдневное голосование. Глава Карелии Артур Парфенчиков проголосовал на участке в Петрозаводском автотранспортном техникуме на улице Ленинградской", - говорится в сообщении.
Он поблагодарил жителей Карелии за приход на избирательные участки. "Это ответственная и гражданская позиция. У нас могут быть разные позиции, мнения, но главное, чтобы в их основе лежала искренняя любовь к нашей родной земле, желание развития нашей страны. И тогда мы все – одна команда Карелии", - сказал Парфенчиков, слова которого приводятся в сообщении.
В Карелии проходят выборы в Госдуму и законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.
По данным ЦИК Карелии, в 8.00 в республике открылись: 462 избирательных участка; 6 избирательных участков в местах временного пребывания граждан, из них 4 – в медучреждениях, по одному – на железнодорожном вокзале Петрозаводска и на острове Кижи. Голосование организовано с повышенными мерами санитарно-эпидемиологической безопасности.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика КарелияАртур ПарфенчиковГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
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